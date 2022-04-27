植栽新手好上手 園藝達人挑選2款植物 成功率高

對於初次接觸園藝、植物領域的人，香草植物是不錯的選擇。(Getty Images)

喜歡拈花惹草，卻常常成為植物殺手？台灣園藝專家張芮瑜不藏私分享小秘訣，初學者入門者挑選香草、多肉植物，生長成功率高，可從中獲得滿滿成就感。她提醒，居家環境得留意，植物重視通風環境更勝水分補給，只要把握大原則，要成為綠手指輕而易舉。

「園藝是個低成本、高報酬的領域」，張芮瑜說，植物普遍價格不如奢侈品或美食 高，相較於花有花期、季節性，總有凋零的一天，建議新手可從植物入門，從中體驗生命成長的樂趣，重點是也比較不會有挫折感。

對於初次接觸園藝、植物領域的人，張芮瑜分享，香草植物是不錯的選擇，它生長速度快又有香氣，還能入菜或泡茶，作為生活調劑。外型可愛的多肉植物也相當受歡迎，多元型態像是仙人掌、石蓮等，她說，「光名字和種類就認識不完，讓人有學習新知、好奇的感覺。 」

外型可愛的多肉植物相當受歡迎。(Getty Images)

民眾可到花市逛逛，挑選喜歡的植物，但張芮瑜提醒，觀察居家環境也很重要，陽台西曬或東曬、光線充足與否等，不同居家環境也有適合植物，「波士頓 腎蕨就很適合多雨的天氣」，翠綠顏色會讓人感到朝氣蓬勃，甚至洗滌心靈層面。

張芮瑜說，從花市買回來的植物可先換盆，因為其土壤不見得最適合它，再者能藉換盆來除害蟲、換新成培養土。

她同時提醒民眾，別過度關心植物，導致水分過多，「葉子可能還好好的，底部的根卻已爛掉，就是因為土壤積水。」她建議，依據擺放環境，留意澆水頻率，可伸手摸土壤一至兩個指節判斷是否乾燥，若要澆水，盆器底部的洞流出水，就代表有澆透。