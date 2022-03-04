我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏第2輪談判達共識 何謂「人道走廊」一次看

烏克蘭戰報：核災恐嚇戰？俄軍砲轟歐洲最大核電廠

時裝周潮人都愛用 這顆小方包什麼來頭？

記者吳曉涵／台北報導
2020年春夏，Max Mara再度推出全新演繹的Whitney Bag特別版手袋，之後每季也都會推出新色。（取材自官網）
2020年春夏，Max Mara再度推出全新演繹的Whitney Bag特別版手袋，之後每季也都會推出新色。（取材自官網）

每季的時裝周不只場內有眾多精彩的最新設計，場外的時尚潮人們街拍也是充滿看點，可以藉此一窺當前流行和大熱品牌、單品，可說是最方便又集中的趨勢匯報。

在日前落幕的米蘭時裝周場外，有一款小方包備受眾人喜愛，而且怎麼拎都很好看，那就是Max Mara的Whitney Bag。這款包大小恰到好處，俐落的設計可手提也可肩背，方便搭配許多風格的造型。此系列最早在2015年誕生，當時是為了慶祝紐約惠特尼美國藝術博物館搬遷至Gansevoort大街99號而推出的。包身以博物館的建築結構為靈感，精選柔軟優質皮革製成，別具一格的羅紋在其優雅的表面上漸形成纖細的線條，讓人可以聯想到新館的鋼質細樑外觀。Gigi Hadid、莎拉潔西卡派克都是這款包的粉絲。

2020年春夏，Max Mara再度推出全新演繹的Whitney Bag特別版手袋，紀念在惠特尼美國藝術博物館佔有重要地位的美國畫家弗洛琳史提海莫（Florine Stettheimer），並用她於1931年創作的《太陽》(Sun) 為配色靈感，打造5種全新配色以及花卉印花襯裡的設計。之後每季也都會推出新色，俏皮百搭的特性，也難怪會讓時尚潮人們愛不釋手。

2020年春夏，Max Mara再度推出全新演繹的Whitney Bag特別版手...
2020年春夏，Max Mara再度推出全新演繹的Whitney Bag特別版手袋，之後每季也都會推出新色。（取材自官網）
2020年春夏，Max Mara再度推出全新演繹的Whitney Bag特別版手...
2020年春夏，Max Mara再度推出全新演繹的Whitney Bag特別版手袋，之後每季也都會推出新色。（取材自官網）

博物館 時尚

上一則

3月4日星座運勢 金牛有望接外快 處女耐心等投資機會

下一則

風暴後岸上「超美塑膠氣球」藏殺機 專家：世界第3毒

延伸閱讀

華商捐獻2萬個口罩給ABC學區

華商捐獻2萬個口罩給ABC學區
遊民紮營逾2年 紐約皇后區華商求助無門

遊民紮營逾2年 紐約皇后區華商求助無門
莎曼珊重回「慾望城市」？ 編導：不期待真的會發生

莎曼珊重回「慾望城市」？ 編導：不期待真的會發生
不回「慾望城市」續篇 金凱特蘿樂得清靜

不回「慾望城市」續篇 金凱特蘿樂得清靜

熱門新聞

許多外國研究指出，若喝太多瑪黛茶很可能使罹癌風險提高兩倍，對身體的傷害等同抽100根香菸。圖為茶飲示意圖。路透

喝茶養生？外國研究：「這種茶」喝太多 罹癌風險多2倍

2022-02-25 12:07
圖為一名烏克蘭難民，在鐵路旁上休息。美聯社

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

2022-03-01 03:22
一位日本網友發現荷蘭廁所的標誌並非英文，讓他分不清楚哪個才是男廁。（取材自推特）

在荷蘭被廁所門上「H、D」考倒 他急問：哪個是男廁？

2022-03-03 01:43
人腦示意圖。圖／ingimage

臨終時大腦想什麼？科學家首次記錄到人生跑馬燈

2022-02-25 15:42
大黑背海鷗將兔子大口吞下肚。取材自YouTube

海鷗生吞野兔「1分鐘完食」 網嚇：怎麼可以吃兔兔

2022-03-02 01:49
谷愛凌人氣暴漲。圖／摘自IG

青蛙公主谷愛凌分享保養4秘訣 每天睡飽超重要

2022-02-25 13:46

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭紮波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊
盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍