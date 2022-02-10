【食力】切洋蔥再也不留淚 價差3倍不流淚洋蔥你願買嗎?

美國Sunions，透過品種雜交的方式，讓刺激性較低的品種與甜味較高的品種結合，誕生出一種甜味高卻一點都不辣眼的新洋蔥品種，這類型的洋蔥在儲存過程中與過往的洋蔥不太一樣，這種品種基因甚至會使得其儲存時間越長，風味越甜。(圖：食力提供)

切洋蔥時總是讓人眼淚直流，因此網路上有不少切洋蔥不流淚的方法流傳，而今有新的洋蔥品種讓你什麼防護、前置作業都不用做，只是價差三倍，你願意嗎？

雜交育種讓不流淚不再是夢

洋蔥中的硫化物，是在切開洋蔥讓鼻子、眼淚感到刺激的物質。

許多人會因此選擇泡水來處理，許多科學家其實約莫在3-40年前就試圖利用基因育種的方式來改變流淚，美國一間食品公司Sunions在2018年便成功育種出甜味高卻不辣眼的洋蔥新品種。

你可願花3倍價買不流淚？

美國Sunions，透過品種雜交的方式，讓刺激性較低的品種與甜味較高的品種結合，誕生出一種甜味高卻一點都辣眼的新洋蔥品種，這類型的洋蔥在儲存過程中與過往的洋蔥不太一樣，這種品種基因甚至會使得其儲存時間越長，風味越甜。

會有這樣的研發成果，整個計畫背後其實是由德製藥巨頭投資 ，花了整整24年砸下百億研發，2018年新洋蔥品種就已問世在美國販售，預計將於今年1月18進軍英國 零售通路。

若是要說缺點，那就是價錢比普通洋蔥高出3倍，如此高昂的價格，將成為消費者在願意買單與願意流淚之間做出選擇。(本文授權轉載自食力)