樂齡學科技 68歲1人出遊玩直播 朋友同樂

線上運動課程橫跨空間隔閡，銀髮族可以跟著專家運動。(本報資料照片)

長壽成為必然的現代，對第三人生、未來、職涯的想像，分野不再是年齡，而是學習力。這次疫情 之後，許多人再度體驗到，學習能力的關鍵在於運用科技的能力。

教導熟齡使用數位工具的「智樂活」講師陳麟觀察，疫情降級後，所有長照據點恢復服務後的第一件事，是教長輩使用google meet這類的線上教學工具，預備疫情再度來襲時，年長或獨居長輩在家仍能透過手機和外界互動、上課。

台灣健康平台WaCare則在疫情升級後推出免費的「抗疫線上課程」，今年5月底的平台流量較去年同期增加6倍，顯見活動停擺時，大家對學習的渴望。其中眼盲又罹癌的蔡女士，因為上了「大笑瑜伽」課程，身心靈都得到支持，家住中部的她很感激線上課程，讓她免於奔波也可學習。

以AI 行銷為主的iKala（愛卡拉），最近推出「高年級AI實習生培訓計畫」，課程對象是對AI、社群、電商 有興趣的50~70歲民眾，第一波課程就招滿。iKala行銷副理何天藍說，學員的期待各有不同，有人希望學會電商把家中東西賣掉，有人表示「以前都聽別人說，現在換我說了。」其中68歲的陳又堅和太太相偕報名，他說，以前看電商直播總是好奇這些直播的驚人銷售力，想來一探究竟，以後疫情再起，無法和一群朋友一起出遊時，他一個人出去玩也可以透過直播和大家同樂。