王力宏推80歲父扛罪成爸寶 專家：讓孩子從小學會承擔

王力宏的父親王大中凌晨寫親筆信幫兒子喊冤，王力宏反遭譏為「爸媽寶」。圖／宏聲音樂提供

「優質偶像」王力宏 前妻李靚蕾 發5千字毀滅文，讓王力宏的形象跌落谷底。沒想到王力宏的父親王大中凌晨突然發表手寫信為兒子澄清，不但反遭網友譏諷王爸爸是提油救火，王力宏是躲在爸媽後面的「爸媽寶」。專家表示，必須從小讓孩子學會承擔挫折，以免養成下一個「爸媽寶」。

許多人會以為交往時遇到的另一半只是「孝順」，每想到最後才發現竟是「媽寶」、「爸寶」。開業精神科醫師楊聰財表示，「孝順」和「爸媽寶」不同，「孝順」是尊重父母親的意見，但還是有自己獨立的思考；「爸媽寶」則是事事以父母的意見為依歸，且遇事不會負責任。

楊聰財說，會出現「爸媽寶」是因為家長從小到大總是替孩子張羅、規劃好生活許多事情。尤其現在少子化，可能父母親更加疼惜小孩，而不自覺當了「直升機父母」，也就是過份介入、保護或是干預兒女生活，就像直升機一樣盤旋在兒女身邊。

楊聰財表示，青春期正是開始獨立、成長的時候，應從國中開始就讓兒女懂得得失、學會承擔各種選擇的後果，才不會凡是碰到問題就找爸媽處理。

三軍總醫院精神醫學科主任葉啟斌則表示，承擔挫折、學習負責沒有一個標準說「從幾歲開始」，而是從小就要抓緊每一次的機會點讓孩子學習。

許多父母因為想幫忙下一代的心意，而總是用指導、預防跌倒的心態處處幫孩子「收拾善後」，反而扼殺孩子遭逢挫折的機會，延遲成熟的機會。

葉啟斌說，因為每個孩子的個性、學習能力都不同，因此與其聽專家的意見不如父母觀察孩子的狀況，適時調整挫折承擔強度。可以用三種狀況調整，一是幫忙處理一些，多數時間在旁觀看；二是爸媽部分參與；三是爸媽只在旁邊看孩子處理，不插手，如此一來既不會讓孩子「一跌不起」，也不容易養成另一個「爸媽寶」。