熟齡數位力大爆發 高齡百歲也會發mail、用視訊

數位帶來溝通的新形式，悄悄改變了這一代熟齡族的科技使用樣貌。(Getty Images)

疫情 期間，許多人被困在家中、被迫遠端工作、無法探訪朋友家人，孤獨和疏離感飆升，3C成了和這個世界連結的那條線。

視訊、訂外送 學會當新鮮人

獨居的73歲吳大哥在台灣疫情三級警戒期間學會用LINE 和兒孫視訊，也會用google meet跟著社工做健康操；66歲的江大姐學會用網路訂購蔬菜箱，也成功用APP叫了外送（雖然第一次送到了鄰居家）；不少慢性病患體驗了視訊看診。忽然間，所有人的數位能力都跟著升級。

台灣《元氣網》的「疫情下的退休力」網路調查發現，有92%的人表示，疫情三級警戒期間，重新學習了某些過去不曾使用的網路科技。

疫情來襲、熟悉生活停擺的那段時間，所有人的數位能力都跟著升級。(Getty Images)

不想麻煩子女 放棄預約疫苗

而數位帶來的不只是正面影響，沒有跟上這波數位潮流的，數位卻加深了他們的焦慮與孤獨。

88歲的林伯伯沒有手機，無法預約疫苗，又不好意思為這點小事麻煩子女，暗自決定放棄打疫苗。台灣五倍券開跑期間，推電子綁定，讓不熟悉網路操作的陳大姐感到焦慮，心想乾脆別領了省得麻煩。好不容易疫情稍緩降二級，一出門發現，連去餐廳吃個飯都得要自己掃QR code才能點餐。

「本來是『快樂學習』，現在是『必須學習』。」「智樂活」的小麟老師（陳麟）一語道出疫情如何改變數位能力對熟齡的重要性。

陳麟觀察，過去智樂活教熟齡族用數位，是為生活增能，例如上網、用LINE、追劇唱歌。疫情來襲後，完全沒有「慢慢學」的餘裕，不會用LINE視訊就和家人朋友失去聯繫、不懂如何掃QR code就很難去商店買東西，後來連打疫苗都得上網預約。

年齡不是問題 要有學習欲望

台灣弘道基金會公共事務組專員吳素芬觀察，熟齡的數位學習分為兩個世代，戰後嬰兒潮目前約六、七十歲，他們接受比父母更好的教育，對新事物的學習力強，常使用LINE、臉書，疫情激發了他們使用3C的能力。而在戰前出生、80歲以上，或是已經失能失智的長輩，需要家人或看護照顧的，科技扮演的能力就是輔助照顧。

但年齡不是最大分野，重點還是學習的欲望，例如弘道服務對象黃立全，現在已經102歲了，他80幾歲時開始學電腦、玩線上麻將，後來為留生活紀錄，開始拍照，還為自己的照片修圖、做片頭，現在常常和友人mail、用LINE視訊。

視訊上課 小孩哭蓋過老師聲

弘道基金會社工員陳姵均負責長青學苑課程，疫情間有些實體課轉為google meet線上課，她笑說，長輩學習數位的過程有許多有趣插曲，一開始大家不熟悉介面操作，進到課堂沒有關麥克風，於是就會聽到炒菜聲、小孩哭聲、電視聲，就是聽不太到老師聲音；當老師提醒有問題可以按「舉手」時，會有長輩在電腦前舉了好久的手；或是有人誤按「分享畫面」，結果他操作股票的頁面出現在螢幕上。

疫情迫使每個年齡層都經歷了一場不得不的數位能力提升。已屆熟齡的你，如何趁著這一波疫情解封你的數位恐懼？身為子女的你，如何理解長輩對數位工具使用的害怕——可能是數位落差帶來的孤獨感，或是擔心詐騙而什麼都不敢試，轉而扮演協助的角色，成為父母的數位好幫手？我們都需要有所學習。