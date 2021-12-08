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「一起變老」 好友揪團退休 自建老人公寓

文／記者廖靜清
李偉文(左四)認為，在人生的存摺中，「朋友」是豐富老年生活的主要泉源。(圖：李偉文提供)
李偉文(左四)認為，在人生的存摺中，「朋友」是豐富老年生活的主要泉源。(圖：李偉文提供)

活了大半輩子，曾經庸庸碌碌忙著工作，來不及欣賞身邊的美好；退休後，正好有大把時間享受生活。李偉文鼓勵大家，除了心情放鬆、視野放寬，不妨也追求自我實現，退休後是再學習的黃金時期，參與活動有機會交到志同道合的新朋友。不論參加什麼活動，沒有好壞的定義，只有回饋的價值。李偉文不斷提醒自己珍惜生命時光，致力追求「慈悲與智慧」，透過大量閱讀啟發自己，號召朋友一起當志工、從事社會服務，雖然常被朋友笑不務正業，但這些都是創造自我價值的關鍵心法。

退休只是職涯的結束，並非生命的終點，長達20年的退休時光，除了財富與健康計畫，也要好好經營朋友。李偉文提倡好友揪團預備退休，人際關係是豐富老年生活的泉源，人世間最幸福的事情，莫過於與家人、好友一起慢慢變老。50歲後，他和朋友組成「蝸行」團隊，共同集資，自建一棟老人公寓，為老年的理想生活做準備。蝸行團隊偶爾相約出遊，聯繫在地公益團體邊玩邊回饋捐款，「我們所做的每一件事都要有價值與意義，人生隨時充滿正能量！」第三人生對李偉文來說，是禮物，也是追求夢想的另一個起點。

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