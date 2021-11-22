我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會護航中國官媒？「#彭帥在哪裡」掀冬奧輿論戰

大S親回應離婚「希望小菲永遠過得比我好」

學齡前幼童如何玩？職能治療師建議多元且豐富遊戲

記者謝進盛／台南報導
學齡前幼童該如何玩？職能治療師建議應注重多元且豐富遊戲。圖 ／新營醫院提供
學齡前幼童該如何玩？職能治療師建議應注重多元且豐富遊戲。圖 ／新營醫院提供

4歲的小明已上幼兒園，但表現卻跟不上同儕，媽媽很憂心地到台灣衛福部新營醫院求助，職能治療師進一步發現，小明幾乎只喜歡玩玩具車，建議學齡前孩子需要大量遊戲與玩具來學習各種技能。

新營醫院職能治療師黃俊誠表示，影響孩子發展因素很多，且常相互影響，都是環環相扣且能力間相互堆疊後才會出現。

「學齡前的孩童，以遊戲的方式在學習。」黃俊誠指出，以兒童發展角度來看遊戲行為，可觀察到孩子認知性及社會性發展，孩童遊戲行為可分為下述四類:

一，功能遊戲：出生至2歲期間，為孩童最早出現遊戲方式，簡單重複肌肉活動，無目的重複操弄，藉此獲得快樂，如跑、跳、反覆抓握物體和操弄玩具，來滿足其感官刺激。

二，建構遊戲：約2歲起，開始有目的遊戲與使用玩具，操弄或建造物體，或有目的的將遊戲材料組織為成品，如積木、黏土、畫畫、堆沙等。

三，戲劇遊戲：約2歲到7歲，藉由假裝進行想像遊戲、模仿角色的遊戲，或關於行動和情境的偽裝，例如，扮家家酒、木棍騎馬、餵玩偶吃飯等。

四，規則遊戲：7歲以上，孩童邏輯性及組織性越來越強，開始訂定遊戲規則，並且互相遵守遊戲方式，如123木頭人、躲貓貓、下棋等。

黃俊誠表示，孩子成長過程，遊戲經驗、性別及先天氣質，會讓孩子有自己偏好遊戲方式，家長可適度尊重孩子選擇，但學齡前孩子需要大量遊戲與玩具來學習各種技能，假使孩子明顯偏好某些特定遊戲，父母要留意是否缺乏或排斥其他遊戲及感覺經驗。

黃俊誠認為，多元且豐富遊戲，有助孩子健全發展，除提供多元玩具，父母引導與陪伴更重要，才能讓孩子探索與學習路更寬、更廣。

台灣 肌肉

上一則

不必再囤線材了 蘋果iPhone 14可能改用USB-C接頭

延伸閱讀

這些時間別睡 改善6個日常習慣 助你一夜好眠

這些時間別睡 改善6個日常習慣 助你一夜好眠
消化道潰瘍穿孔 腹腔鏡修補

消化道潰瘍穿孔 腹腔鏡修補
印尼親子餐廳搭「魷魚」風潮 成為人潮排隊夯店

印尼親子餐廳搭「魷魚」風潮 成為人潮排隊夯店
慢性疼痛吃藥復健無效 體外震波療法可改善症狀

慢性疼痛吃藥復健無效 體外震波療法可改善症狀

熱門新聞

前日本皇室真子公主與新婚夫婿小室圭14日抵達紐約，兩人將在曼哈頓展開新生活。（路透）

圖輯／真子小室圭抵紐約 入住曼哈頓地獄廚房豪華公寓

2021-11-14 20:14
中國版ELLE舉行年度風尚大獎典禮，紅毯星光雲集。(取材自微博)

楊冪火辣露腿 熱巴化身古典美人 時尚大典紅毯太精采

2021-11-18 23:07
台上盆看起來漂亮，實際上卻不好用。圖／摘自Pexels

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

2021-11-20 11:36
彭女士新屋牆面上還留有施工隊準備拆除的記號。（取自現代快報）

百萬裝潢被拆成毛胚 工人「走錯門了」女屋主傻眼

2021-11-16 04:12
51歲男子法肯（Jonah Falcon）聲稱擁有34公分的世界最大下體。（取材自Instagram）

紐約男坐擁34公分「最大鵰」 自曝多位女演員體驗過

2021-11-20 00:19
在「黃金時段」入睡可減少罹患心血管疾病風險。（ingimage）

晚1小時就有差 研究顯示：「黃金時段」入睡可救你一命

2021-11-17 20:43

超人氣

更多 >
賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷

賓州華人外賣郎遇劫 開槍自衛 持槍非裔搶嫌1死2傷
80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景

80蒙面徒 洗劫舊金山高檔百貨 目擊者：像電影場景
油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？

油價飆漲 但為何在好市多加油這麼便宜？
大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產

大S、汪小菲離婚了 協商分9億台幣家產
威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷

威州聖誕遊行 紅色休旅車衝撞人群 已致5死逾40傷