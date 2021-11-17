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今年選購耶誕禮 這四類科技裝置要買要快

編譯湯淑君／綜合外電
全球晶片荒未解，可能使任天堂Switch這類熱門遊戲機在今年耶誕購物季更一機難求。美聯社
全球晶片荒未解，可能使任天堂Switch這類熱門遊戲機在今年耶誕購物季更一機難求。美聯社

每逢美國年底假期購物季，消費者為撿便宜，習慣拖到最後一刻才選購耶誕禮物，但今年受晶片荒影響情況特殊，若想買科技裝置送人，手腳要快，別圖一點折扣而等到「黑色星期五」或「網路星期一」折扣促銷活動展開才行動，以免陷入買不到的窘境。

紐約時報17日報導，此刻全球大鬧晶片荒、美國仍有大量勞工失業，加上防疫限制造成的影響餘波盪漾，全球供應鏈亂象至今未解，增添產品製造難度，也使產品在運往世界各地的過程中受阻，以致今年假期購物季各式各樣的科技產品可能更難買到，尤其是下列四大類消費電子裝置：

一，遊戲機和高階顯卡

先從人氣最旺、原本就最難購得的科技產品說起：Sony的PlayStation 5、微軟的Xbox Series X和任天堂的新款Switch。這些遊戲機去年底就一機難求，今年恐怕更不可能在零售貨架上出現。

分析師說，往年廠商採取「饑餓行銷」策略，藉限量生產激發消費者的購買欲望，但今年晶片荒和居家防疫帶旺需求，更升高熱門遊戲機的稀缺性。

許多大型零售商只在線上販售新遊戲機，新款PlayStation、Xbox和Switch一上架，短短幾分鐘就售罄。Sony、微軟和任天堂都已警告，晶片荒可能導致供應吃緊問題持續到2022年底。

晶片荒和遊戲產品需求旺盛，也導致高階顯卡總是供不應求。玩家購買高階顯卡，是要用來升級電腦，以便執行速度更快、功能和聲光效果更強大的遊戲軟體。

二，網路設備

往年的「黑色星期五」，新Wi-Fi路由器通常會大打折扣。但今年可預見這種促銷活動會比以前少很多。

那是因為一種骨牌效應，與「舊節點」（legacy nodes）短缺有關。所謂「節點」是一種微晶片，用來製造生產網路設備所需的無線感測器。缺乏這種零組件將限縮路由器的產量，零售商也就比較不可能降價促銷，以免沒貨可賣。

去年，亞馬遜最熱門的「黑色星期五」特價品，是折價幅度很大的Wi-Fi路由器Eero。但今年，亞馬遜「黑色星期五」熱門促銷品清單上，Eero顯然不見蹤影。

三，便宜筆電

往年零售賣場會趁「黑色星期五」檔期推出一系列400美元以下的低價筆電，包括Chromebook和宏碁、戴爾、惠普等廠牌的筆電。

但今年，受晶片缺貨影響，電腦製造商疲於因應USB控制晶片缺貨的問題，所以把這些零件優先保留給生產較高價、利潤較大的筆電。

因此，今年年底購物季可預見的情況是，高價位筆電（像是MacBook）打折促銷機率較高，但低價筆電打折的機率較小。

四，音響配件

晶片荒已影響類比晶片的供應，是電源管理所必需。首當其衝的科技產品是音響配件，像是揚聲器和耳機，這些產品倚賴類比晶片來降低功耗，並無線連結筆電和智慧手機。

不過，並非所有音響配件都受影響。分析師指出，Sony和蘋果已開發自己的音響設備專用晶片，所以這兩大品牌時髦的耳機，在這個假期購物季應該不難買到。所以，AirPods粉絲大可鬆口氣。

晶片 黑色星期五 美國

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