積家Hidden Treasures琺瑯腕表 向歐洲畫壇三巨匠致意

積家Reverso Tribute Enamel Hidden Treasures琺瑯腕表,向梵谷、克林姆、古斯塔夫三位歐洲畫壇巨匠致意,三款限量各10只,訂價各為10萬7000美元。(圖:積家提供)

想要親炙藝術?書畫字畫的收藏,始終都是古今中外名人雅士、品味藏家的共同之選。瑞士鐘表品牌積家(Jaeger-LeCoultre)因旗下Reverso系列適逢90周年,精選三幅歐洲會畫巨匠名作,推出三款Reverso Tribute系列Hidden Treasures琺瑯腕表,讓人有機會一次搜羅現實主義、後印象、維也納分離三大畫派的重點名作,也為Reverso系列90周年,留下了精湛的藝術亮點。

三枚Hidden Treasures腕表各限量10只,像一次搜羅了現實主義、後印象、維也納分離三大畫派的藝術精華。(圖:積家提供)

引領現實主義畫派的庫爾貝(Gustave Courbet),由於1873年被逐出法國,日後定居於瑞士萊芒湖(亦即日內瓦湖)湖畔,他在1876年的「View of Lake Léman」,將湖面的浮雲流影、灩瀲波光巧妙捕捉;梵谷1888年的「Sunset at Montmajour」則是畫家在夏日傍晚的寫生,描繪法國普羅旺斯地區的特有植哉和日落前的「黃金時刻」;「Portrait of a Lady」則是克林姆離世前一年的畫作,也是一幅罕見的「雙重畫作」:畫作的底圖原是一位克林姆仰慕迷戀的年輕女性,為了女子的離世,克林姆選擇以另一名女子的肖像覆蓋上原本圖案,也像封印了生命中的哀傷沈痛記憶。

積家的琺瑯工藝大師,巧妙將名畫的精髓,重現於面盤之間。(圖:積家提供)

Reverso系列特有的翻轉式表殼,讓三只腕表的第二面再具有霧藍或綠色的大明火琺瑯。(圖:積家提供)

三幅畫作被積家的琺瑯大師,以巧手重現於45.6 x 27.4毫米的面盤之間。更因為Reverso系列特有的翻轉式表殼,三只腕表的第二面並有霧藍或綠色的大明火琺瑯,並因底層的扭索紋飾展現了內斂的裝飾藝術風格。其中庫爾貝和梵谷的畫作又較一般作品更具難度,由於兩位畫家擅長濃彩厚塗手法:然而琺瑯腕表有其厚度與燒製過程的限制,無法在面盤中重現此一堆疊技法,琺瑯工藝大師必須嘗試營造出相同的視覺,因此別具挑戰難度。

三只腕表皆使用18K白金表殼、882/2手上鍊機芯,訂價皆為10萬7000美元,全球限量各10只。