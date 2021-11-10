捲成蛋捲狀加熱 3招就讓冰冷棉被暖呼呼

暖呼呼的棉被，才能更好入睡。(Getty Images)

氣溫開始驟降，又濕又冷的天氣，睡覺時最想躲在暖暖的被窩中。但是準備入睡前，冷冰冰的棉被讓人好不舒服，家事專家提供下列3個妙招，能簡單又迅速讓棉被暖和，馬上就能進入夢鄉。

1、吹風機加熱法

吹風機可以迅速讓棉被變熱。(Getty Images)

在睡覺前，身邊準備風量較大的吹風機，將棉被捲成捲心酥、蛋捲的樣子，對著棉被捲起來的口，吹大約5至10分鐘，不僅可以讓棉被暖烘烘，還能除去潮濕天氣帶來的濕被感，棉被暖烘烘才不會一進床上就冷到縮腳。

2、睡前預熱房間法

在睡前半個小時，先將房間內的電暖爐開啟，讓房間內的冷空氣下降後，進到棉被裡，就不會感到冰冷。(Getty Images)

現在流行許多「暖被機」，可以節省暖氣空調的錢，暖被機就絕對不能省。或是在睡前半個小時，先將房間內的小暖爐開啟，讓房間內的冷空氣下降後，進到棉被裡，就不會感到冰冷。使用小暖爐時，也要注意使用的時間，或是電壓，盡量別讓延長線多插與暖爐並行，才能安全又溫暖過著暖呼呼的冬天。

3、水袋加熱法

將暖水袋置中後將棉被捲成蛋捲，去刷個牙，準備就寢時，就會有一個暖烘烘的棉被。(Getty Images)

市面上有販售許多熱水袋、加電熱水袋，在使用上要多注意。但不得不說這些根本是對抗嚴寒的神器。害怕身體進棉被時，被那個酷寒給冷出精神，可以將暖水袋置中後將棉被捲成蛋捲，去刷個牙，準備就寢時，就會有一個暖烘烘的棉被，建議想省錢的人，可以準備一雙襪子也跟著捲起來，睡前穿上，讓你一覺暖到天亮。