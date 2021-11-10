我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

捲成蛋捲狀加熱 3招就讓冰冷棉被暖呼呼

文╱記者劉小川
暖呼呼的棉被，才能更好入睡。(Getty Images)
暖呼呼的棉被，才能更好入睡。(Getty Images)

氣溫開始驟降，又濕又冷的天氣，睡覺時最想躲在暖暖的被窩中。但是準備入睡前，冷冰冰的棉被讓人好不舒服，家事專家提供下列3個妙招，能簡單又迅速讓棉被暖和，馬上就能進入夢鄉。

1、吹風機加熱法

吹風機可以迅速讓棉被變熱。(Getty Images)
吹風機可以迅速讓棉被變熱。(Getty Images)

在睡覺前，身邊準備風量較大的吹風機，將棉被捲成捲心酥、蛋捲的樣子，對著棉被捲起來的口，吹大約5至10分鐘，不僅可以讓棉被暖烘烘，還能除去潮濕天氣帶來的濕被感，棉被暖烘烘才不會一進床上就冷到縮腳。

2、睡前預熱房間法

在睡前半個小時，先將房間內的電暖爐開啟，讓房間內的冷空氣下降後，進到棉被裡，就不...
在睡前半個小時，先將房間內的電暖爐開啟，讓房間內的冷空氣下降後，進到棉被裡，就不會感到冰冷。(Getty Images)

現在流行許多「暖被機」，可以節省暖氣空調的錢，暖被機就絕對不能省。或是在睡前半個小時，先將房間內的小暖爐開啟，讓房間內的冷空氣下降後，進到棉被裡，就不會感到冰冷。使用小暖爐時，也要注意使用的時間，或是電壓，盡量別讓延長線多插與暖爐並行，才能安全又溫暖過著暖呼呼的冬天。

3、水袋加熱法

將暖水袋置中後將棉被捲成蛋捲，去刷個牙，準備就寢時，就會有一個暖烘烘的棉被。(G...
將暖水袋置中後將棉被捲成蛋捲，去刷個牙，準備就寢時，就會有一個暖烘烘的棉被。(Getty Images)

市面上有販售許多熱水袋、加電熱水袋，在使用上要多注意。但不得不說這些根本是對抗嚴寒的神器。害怕身體進棉被時，被那個酷寒給冷出精神，可以將暖水袋置中後將棉被捲成蛋捲，去刷個牙，準備就寢時，就會有一個暖烘烘的棉被，建議想省錢的人，可以準備一雙襪子也跟著捲起來，睡前穿上，讓你一覺暖到天亮。

上一則

廣西瘋牛大街衝刺「撞翻騎士」 特警當街擊斃

下一則

11月10日星座運勢 雙子宜拓展客源 雙魚別盲目投資

延伸閱讀

隔簾裡的病床

隔簾裡的病床
不讓眼淚掉下來（三八）

不讓眼淚掉下來（三八）
放牛班變董事長 82歲葉聰明 每天工作10小時

放牛班變董事長 82歲葉聰明 每天工作10小時
玄關、臥室、廚房、客廳…收納櫃大改造 家變大了

玄關、臥室、廚房、客廳…收納櫃大改造 家變大了

熱門新聞

「灑鹽哥」豪華牛排館徵廚師。(取材自Instagram)

「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格

2021-11-05 02:22
好市多出售的名牌服裝價格優惠，吸引消費者。（本報資料照片／記者韓傑攝影）

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

2021-10-30 23:02
一名人妻大膽爆料丈夫的仕途順遂「是靠她和丈夫的老闆發生關係」才換來的。（示意圖／ingimage）

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

2021-11-04 21:45
亞馬遜創辦人貝佐斯和女友桑切斯6日參加一場慈善晚宴時，被人拍到桑切斯跟好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐貌似「一拍即合」地相談甚歡。影片放上推特後，引發網友熱議跟大肆轉發。畫面翻攝：Twitter/Variety

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

2021-11-09 05:48
一名美國論壇Reddit用戶「SlicedUpBeef」分享了她去登達士峰旅行的照片，卻發現照片背景裡出現了一位消瘦、站姿不自然，激似長髮女子的人影。（取材自Reddit／SlicedUpBeef）

巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」

2021-11-07 20:15
澳洲4歲小女孩克莉歐（右）日前與家人外出露營離奇失蹤，經過警方與民間大規模搜尋，18天後終於傳出好消息，警方在一間上鎖的房屋內找到平安無事的克莉歐。圖為克莉歐與母親合照（取材自Instagram）

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

2021-11-03 03:12

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排