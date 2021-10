德國工藝擦撞紐約活力 萬寶龍聯手PSNY推環保皮件

萬寶龍日前甫於紐約麥迪遜大道旗艦店,為與PSNY的聯名舉行了音樂派對。(圖:萬寶龍提供)

德國 一向給人嚴謹、工藝的印象,而美國 的紐約 則一向散發大都會的充沛活力,德國精品品牌萬寶龍(MONTBLANC)延續環保、永續主題,與紐約時尚品牌Public School合作,推出一系列Montblanc x PSNY聯名皮件與配件系列,除採用再生纖維與環保材料,日前並於紐約麥迪遜大道旗艦店舉辦發表派對,展現優雅活力。

由台裔設計師周道一(Dao-Yi Chow)與Maxwell Osborne於2008年創立的美國時裝品牌,以融合的理念挑戰經典傳統,並依循永續性發展為原則。萬寶龍北美區總裁Sylvain Costof表示,將透過此次合作,讓具環保意識的消費者也有機會體驗Public School New York的顛覆性街頭穿搭風格,「這證明了奢華皮革系列可以兼具時尚與實用,也能對環保負起責任。」

紐約時尚品牌Public School是由台裔設計師周道一(Dao-Yi Chow)與Maxwell Osborne於2008年創立。(圖 / 萬寶龍提供)

Montblanc x PSNY聯名系列旅行袋,採用黑色再生尼龍製成並搭配青檸色飾邊,在細節處展現清爽活力。(圖:萬寶龍提供)

以漁網、地毯和織物廢料回收再製成的ECONYL®的環保尼龍紗線,被運用在皮件的外部與襯裡面料,背帶則使用回收聚酯纖維。細節與顏色則是本次聯名的又ㄧ亮點,例如名片夾使用粒面皮革剩料和青檸色皮革製作,並印有「The pen(cil) is mightier than the sword」的字句,譯為中文可為「筆鋒比劍利」,出自英國作家Edward Bulwer-Lytton的作品《樞機黎塞留》,唯本次PSNY巧思將pen的後方加上cil變成了「鉛筆」,是另類的思潮變奏。

同時每件產品內側都縫有特製的皮革標籤,印有「獻給有勇氣、有決心帶來改變的人(Those who dare, those who will, those who care make the difference)」字樣,目前已可在萬寶龍美國專賣店或PSNY與MRPORTER線上網站販售。