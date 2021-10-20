微醺一下 4款調酒加咖啡、水果 宅家就搞定

調酒師Brandon以簡單素材設想一天早、中、下午、晚間等不同時段，打造四杯調酒好滋味。(記者李政龍 / 攝影)

遠端居家辦公已成為很多人日常。然而受到限制的同時也可在家發揮創意。想在生活中添多些滋味？台灣的「Stupid Bar」調酒師Brandon以較少的酒類選擇，搭配可輕鬆取得的素材如現沖咖啡 、新鮮水果、氣泡飲為輔助，搭配四杯創意調飲，從英國、義大利 到墨西哥 ，在舌尖輕鬆環遊世界小旅行。

Espresso Martini 美式咖啡提味

混合咖啡、酒精的Espresso Martini，讓早起也能輕鬆微醺。(記者李政龍 / 攝影)

成分：伏特加60cc、咖啡利口酒30cc、美式咖啡30cc、糖水15cc

方法：將成分依序加入雪克杯中，最後加入冰塊，搖盪（shake）約六秒，倒入杯中，並在杯面妝點數顆咖啡豆，即完成。

美式咖啡無論家中沖泡、便利商店都容易取得，是不少人一天開始。加入酒精的Espresso Martini在Brandon口中「可以小小地使壞」，同時擁有咖啡迷人香氣，加上表面有著綿密的泡沫，讓口感、香氣、微醺，一次齊備。

Pimm's Cup 水果酒精混搭

吃不完的水果？巧手變身英式調酒「Pimm's Cup」，宛如微醺版英式下午茶。(記者李政龍 / 攝影)

成分：Pimm's 60cc、水果、薑汁汽水

方法：將水果切片或切塊，加入杯中，以攪拌棒擠壓、絞碎，先加入Pimm's約60cc，再加入薑汁汽水到杯緣表面，最後可將帶梗櫻桃、或將蘋果切片裝飾於表面、完成。

Brandon將家中常備、但吃不完的水果如鳳梨、蘋果、櫻桃入酒，由於英國下午茶文化盛行，Pimm's Cup就是一杯具酒精、水果為原料，簡單的英式「下午茶」酒。他同時建議，水果類調酒也可加入鹽巴或香草植物，前者放大了甜感、後者則增加涼感，消暑一「夏」。

Michelada 墨西哥酸辣佐餐

使用啤酒為基酒的經典墨西哥調酒「Michelada」，酸辣但喝來清爽。(記者李政龍 / 攝影)

成分：啤酒三份、番茄汁一份、Tabasco辣醬五滴、檸檬半顆搾汁、胡椒與鹽巴隨意

方法：先製做鹽口杯，將玫瑰鹽以衛生紙壓平平鋪，同時取檸檬片抹附於杯口一圈，再將杯口沾上鹽巴即可；取啤酒注入杯中約三份，加入檸檬汁半顆，再加入冰塊，適當攪拌，最後撒上鹽巴、胡椒於表面，完成。

這杯調酒和另一杯經典調酒「血腥瑪麗」有點雷同皆使用了番茄汁、Tabasco辣醬，但以清爽的順飲型啤酒為訴求，加上Tabasco的辣中帶酸，以及啤酒的氣泡感，和外送重口味的食物如串燒、燒烤正合拍。

Aperol Spritz twists 義式生活飲品

Aperol Spritz是富有義大利生活風格的經典調酒。(記者李政龍 / 攝影)

成分：Aperol香甜酒60cc、氣泡飲、糖20cc、半顆檸檬（汁）約30cc、苦精兩滴

方法：將Aperol、糖、檸檬汁、苦精依序倒入雪克杯中，如果沒有雪克杯，則可以兩個杯子互相輪流注入，杯子中可加入冰塊降溫，最後調製出的飲品溫度才會平衡；使用滾動法（rolling）調製，最後倒入杯中，補上氣泡水至八分滿，並切片檸檬置入，即完成。

Aperol Spritz是相當義大利的生活風格飲品，正統的Aperol Spritz是以Aperol與氣泡酒相加，但一個人不易喝完整瓶氣泡酒，Brandon於是建議以果醋氣泡飲替代，加上糖漿的甜、檸檬的酸，帶來豐富滋味；記得氣泡飲需要最後再加入，同時所有材料都應先行冰鎮。