「魷魚遊戲」周邊商品開賣 劇迷失望：沒有綠運動服？

NETFLIX開賣「魷魚遊戲」周邊商品，共有10件商品包括9款T恤和1件帽T。（取材自官網）

於9月17日開播的NETFLIX「魷魚遊戲 」，至今已創下許多驚人的紀錄，成為全球戲劇類的點擊冠軍，劇中主角們的聲量更是驚人，其中鄭好娟的Instagram粉絲在不到20天內翻漲了37倍，一舉成為當前追蹤數最高的南韓 女星，也火速拿下LV全球代言人的角色，NETFLIX也旋即推出周邊服裝商品，卻讓南韓網友大失所望，紛紛表示：看起來好像比山寨版還差呢。

NETFLIX開賣「魷魚遊戲」周邊商品，少了面具裝和綠色運動服，讓劇迷有點兒失望。（取材自官網）

在席捲全球的聲勢中，NETFLIX於本月6日在官方網頁公開了「魷魚遊戲」的周邊服裝單品，共有10件、包括9款T恤和1件帽T，T恤的售價落在34.95美元或39.95美元、唯一的帽T款則是49.95美元，劇中讓人印象深、具有辨識度的面具套裝和綠色運動服卻都不在商品之列，讓劇迷失落表示「只有這樣嗎」、「跟期待的不一樣」、「好失望喔」。

月底就是萬聖節 了，「魷魚遊戲」的獨特色彩與管理者的面具，預期都將是大熱的裝扮形象，尤其是幾合圖形面具和桃紅色的服裝，在坊間都預期將出現非官方商品，但官方釋出的單品卻顯得太過拘謹與單調，令粉絲慨嘆搞不好山寨款還比較有趣。

NETFLIX開賣「魷魚遊戲」周邊商品。（取材自官網）