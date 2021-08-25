孫藝真穿「大媽紫」羽絨衣 網友：這麼土還這麼美

孫藝真詮釋阿姨紫色系Crocodile Ladies羽絨衣，網友感嘆「這麼土還這麼美」。（取材自Instagram)

因著高收視韓劇 《愛的迫降》而再度爆紅的孫藝真，在今年初被爆和玄彬熱戀中之後，粉絲的美夢成真也為兩人人氣助攻，甚至衷心祝福表示「把市政廳搬到你倆面前，跪求你們就地結婚」，事業愛情都得意的孫仙，每次出現都是驚人的凍齡顏值，在今年初接下韓國品牌「Crocodile Ladies」代言人之後，近期釋出秋冬新款，讓人驚訝地發現她竟然穿了「大媽紫」羽絨衣，完全是靠顏值來hold住，大陸粉絲直言「這麼土還這麼美」、「時尚 的完成度靠臉」，來形容「亦莊亦諧、可土可潮的珍兒」。

玄彬婦唱夫隨的接下了Crocodile Men系列代言。（取材自Instagram)

在今年度春夏季開始，孫藝真即擔綱Crocodile Ladies品牌代言人，成為女性日常休閒裝的造型典範，品牌也表示，孫藝真是頂流韓星、擁有廣大的海外粉絲，希望借助她的知名度帶來嶄新的活力。

有趣的是，在今年7月玄彬也接下來男裝Crocodile Men系列代言，往後兩人手拉手一起賺錢、一起穿情侶裝，堪稱神仙眷侶在人間。而孫藝真這回率先曝光的冬日穿搭，包括了接地氣的禦寒羽絨衣，出現「阿姨紫．大媽紅」的粉、桃、紅、紫色系，由她詮釋高彩度的服裝，倒是增添了幾分貴太太的氛圍。

孫藝真身穿Crocodile Ladies「虛擬冬日」系列新品。（取材自Instagram)

孫藝真拍攝的秋冬形象照，以「虛擬冬日（Virtual Winter）」為主題，展現疫情 中的新起點、新希望、新幸福，色澤明朗活潑，場景設定包括機場、阿爾卑斯山、渡假村等，每張畫報中，孫藝真的甜美笑容都是亮點；她也以Crocodile Ladies的服裝系列，搭配Gianvito Rossi、BRIANA等靴款，展現她豐厚的時尚資源，接下來和《機智醫生生活》田美都合作的韓劇《三十九》，也預計在8月底開拍，很快就會在小銀幕再度看到「漂亮姊姊」孫藝真的魅力身影。