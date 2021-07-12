純粹炫耀？C羅PO文「它」露餡 一不小心少賺160萬

C羅配戴Spirit of Big Bang尊爵藍皇金計時碼表。（取材自Instagram）

足球 超級球星「C羅 」（Cristiano Ronaldo）的Instagram粉絲數日前突破3億，成為全人類史受最多人追蹤的名人，比第二名的巨石強森和亞利安娜多了足足6000萬人。根據外媒統計，C羅在社群媒體 上每發出一篇業配文，就淨賺160萬美元，是全球名人之冠。

不過，他日前在自己Instagram帳號宣傳自己的同名新香水CR7，疑似不小心就少賺了160萬美元。原來，熱愛高端鐘表的他，在畫面中「順便」露出了手腕上一枚宇舶表（HUBLOT）的Spirit of Big Bang尊爵藍皇金計時碼表，讓人猜想他是不是真的純粹想要「炫表」。

Spirit of Big Bang尊爵藍皇金計時碼表。（圖：宇舶表提供）

Spirit of Big Bang尊爵藍鈦金計時碼表。（圖：宇舶表提供）

C羅配戴Spirit of Big Bang尊爵藍皇金計時碼表。（取材自Instagram）

HUBLOT經典的酒桶形腕表系列Spirit of Big Bang，承襲品牌Big Bang Unico系列的靈魂與特徵，表殼採用精密的三明治式多層理，能夠結合多項不同材質做出無限的變化，鏤空面盤能搭配不同材質表圈，並裝飾6顆H型鈦金屬螺絲，尺寸從42毫米到45毫米均備。計時碼表採用中央計時秒針，配3個小盤盤，4:30有日曆窗格。Spirit of Big Bang尊爵藍系列共推出皇金，鈦金屬和陶瓷三種版本，時標、小表盤和表帶均為深藍色。事實上，2021上半年最賣座的韓劇「黑道律師文森佐」中，主角宋仲基也曾在15集中配戴同款的宇舶Spirit of Big Bang尊爵藍計時碼表，不過他配戴的是銀灰色系的鈦金屬款，與整套領帶西裝組成完美的時尚造型。

Spirit of Big Bang尊爵藍皇金計時碼表與Spirit of Big Bang尊爵藍鈦金計時碼表。（圖：宇舶表提供）

Spirit of Big Bang尊爵藍黑陶瓷計時碼表。（圖：宇舶表提供）

Spirit of Big Bang尊爵藍鈦金計時碼表。（圖：宇舶表提供）