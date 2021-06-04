超模變貴婦 米蘭達可兒拎LV Capucines手袋夏日新款

米蘭達可兒詮釋了路易威登全新的夏日Capucines手袋系列。(圖:LV提供)

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）釋出了全新的Capucines手袋形象照，邀請近日較少露面的米蘭達可兒（Miranda Kerr）詮釋，她曾出席洛杉磯比佛利山 莊Rodeo Drive的「LOUIS VUITTON X 聯名展」，這次仍然以加州 風為背景，詮釋Capucines手袋的夏日新款。

米蘭達可兒演繹MM黑色搭配Arizona棕色系的Capucines手袋。(圖:LV提供)

Capucines象徵路易威登的品牌典範，以及對於卓越工藝和創意的追尋，包款以路易威登1854年在巴黎rue Neuve-des-Capucines開設的第一間專賣店之路命名，也意味著它在品牌的殿堂級地位，可做為日裝或正式場合搭配，材質通常為小牛皮（taurillon），也推出珍稀皮革款式，今年夏天則是推出迷你與中型之間的Mini、BB、MM三種尺寸新款，用以搭襯不同風格的服裝。

此外，在包款顏色、材質等設計也更具變化，例如黑色搭配Arizona棕色系的Capucines手袋，搭襯帆布與皮革雙面背帶；天然酒椰葉、焦糖牛皮皮革混搭的手袋，則展現了休閒優雅的風格；刺繡與網版印刷圖案交錯，為「Since 1854」緹花帆布款帶來鮮明視覺。

以陽傘為靈感的Capucines BB包款，以夏日豔陽色搭襯焦糖色皮革。(圖:LV提供)

刺繡黃色帆布搭配焦糖色牛皮皮革的Capucines顯得活潑清新，宛如夏季陽傘的活力充沛；帆布與皮革構成的雙面肩帶，包款可肩背、手挽，頂端編織手柄也可手拎。

而呼應6月彩虹月，BB尺寸的雪白皮革，搭配了彩虹的粉彩編織，相當浪漫；手柄套上牛皮皮革束帶，轉變為縐褶彎曲的手把設計，則是當季全新的設計。

酒椰葉、焦糖牛皮皮革混搭的Capucines MM手袋，散發悠閒品味。(圖:LV提供)