「表帶自己隨手換」時代來臨 小細節襯出好品味

真力時DEFY MIDNIGHT女士自動腕表，36毫米精鋼鑲鑽附4種不同表帶與鍊帶與表扣。（圖：卡地亞提供）

表帶、表鍊，可以說是一枚腕表所占面積最大的部分，對外觀的影響也最大。一直以來，大家說到腕表，焦點還是放在表頭、整個機芯，對於的表帶部分似乎不是那麼重視。不過，如今隨著時代演變，腕表與整體服裝的搭配性受到重視，表帶與表鍊的設計也愈來愈豐富有趣，而可以不需要任何工具就拆換表帶的設計也愈來愈普及，這個講求個人化、個性化的時代，想要換表帶、調整表鍊的長度，都不再需要大費周章、舟車勞頓地帶著手表回到表店去請師傅幫忙了。

以卡地亞為首的精品集團Richemont，是這種可以自行拆換表帶設計發想最早也最多的，幾乎所有的品牌如江詩丹頓（Vacheron Constantin）、積家（Jaeger-LeCoultre）等近年來推出的新表款都搭載了快拆系統。以卡地亞為例，品牌經典的方形錶款Santos在2018年推出最新改版，全系列就配備了聰明方便的QuickSwitch系統，按下背面兩側的按把，就可以輕鬆變換金屬鍊帶或彩色皮革表帶，而金屬鍊帶也經過改良，暗藏SmartLink設計，一樣可以在沒有工具的狀況下，徒手就能調整鍊帶的長度，家人情侶也可以交換配戴；不像以往還需要表店師傅專門的工具一節一節幫你修改，改短了就不能再裝回去。

Pasha de Cartier腕表的快拆機關藏在背面，使用非常方便。（圖：卡地亞提供）

卡地亞今年改版上市的Pasha de Cartier也搭載快拆系統，鍊帶表款會附贈一條鱷魚皮革表帶。35毫米精鋼自動上鍊腕表，附海軍藍鱷魚皮表帶。（圖：卡地亞提供）

除了Richemont集團，旗下擁有眾多時尚精品品牌的LVMH集團也看好這種視覺效果好、搭配性高的設計，例如以前衛大膽地融合藝術聞名的宇舶表（HUBLOT）、訴諸年輕人的豪雅表（Tag Heuer）等也都推出搭載快拆表帶設計的新系列，最新推出的真力時（Zenith）女表也有類似的快拆設計，可以隨心情、場合、當天服裝自行更換適合的表帶，非常方便。