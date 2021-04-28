備足退休金就能安心退休？4大迷思要打破

退休金該準備多少？會依打算幾歲退休、每月生活費等因素而變動。(本報資料照片)

在準備退休金 時，不能只靠政府，而是靠自己最安心，因此退休準備更該提早。不過專家指出，隨著市場炒熱退休話題，未雨綢繆的同時，須留意長壽、通貨膨脹 、投資 工具等潛在問題，還要打破常見的四大退休迷思，讓事前準備工作更周全。

迷思1 備足退休金就能安心退休

「許多人認為退休後擁有一筆固定金額的退休金，慢慢花就足夠安穩退休到老，這其實是錯誤觀念。」台灣全球人壽商品部副總鄭中安指出，由於平均餘命增加，很有可能一開始規畫的退休金到後來不足，他認為，退休後也要理財，以保守穩健為原則，持續創造「被動性收入」。

靠退休金持續創造被動性收入的優點是，確保未來的退休日子，總收入能大於總支出，「至少可確保退休帳戶不會有用完的一天」。

迷思2 退休金準備太少無法退休

45歲退休的財經作家田臨斌說，他經常在各地演講發現，大家對退休金金額普遍都不滿足，對退休金的期望從台幣1000萬到1億元都有，但當存到1000萬時，結果還是不會退，而是想追求賺到更多錢。

田臨斌指出，很多人根本沒有仔細想清楚，退休後所需支出是多少，因此對於金錢有強烈不安全感，才會永無止境。

鄭中安表示，退休金計算上可先用預期退休後每年需要的金額，乘上退休後預期的生存年數，即等於所需要準備的退休金額。例如目前估算退休後一年需要60萬元台幣生活費（約每月5萬元），預估60歲退休後再活25年，總共需要1500萬元退休金。

迷思3 挑高報酬工具速存退休金

許多人想要提早退休，希望縮短準備退休金的時間，鄭中安指出，高報酬意味高風險，到頭來有可能血本無歸。他建議，退休理財要選擇穩定長期的投資，拉長資產累積期，資產配置上較為彈性。

他舉例，假設退休金包含基本生活花費、儲蓄，以及少部分風險性投資，投資部位可根據年齡、家庭生活階段等因素，決定資產配置的比率，可確定的是，年紀愈大，投資應愈保守；年紀愈輕，風險性投資比重可提高。

迷思4 錢的價值不會改變

當著手準備退休金時，不得不考慮「通貨膨脹」潛在風險，忽略了你手中的錢可能會愈來愈薄。通膨會削減退休資產累積期間的投報率，或是削減退休後的購買力。

假設計畫10年後退休，目標準備退休金1500萬元台幣，通膨率1%，存款目標就需要因應通膨調整成1657萬元。建議民眾，可依據消費者物價指數（CPI）平均值，估算通貨膨脹，參考數字可貼近實際退休金額。