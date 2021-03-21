住了20多年…我愛芝加哥的雪

家旁邊的Leslie Park。（圖為作者提供）

德州一場大雪，癱瘓了數百萬個家庭，看著電視上雪景，不由想起芝加哥 的雪。

芝加哥的雪，把整個世界都包起來了。早上起床，眺望窗外，所有的大樹小樹，房子草地，銀妝素裹，在冷豔的冬陽襯托下，美麗寧靜極了。外面雖然很冷，如不好好去感受這良辰美景，豈不辜負了大自然的美意。於是把自己裹得嚴嚴實實，帶著愛犬Pix到外面遛達。空氣如此清新，街道是那麼寧靜，樹上的冰和雪在煦煦陽光的感化下，劈劈啪啪，一點一點往下掉，更覺得這世界的安寧。看著這美麗的雪景，心中不禁有寫詩的衝動，「千樹萬樹銀花開」從嘴裡衝了出來，「千樹萬樹銀花開」又重複了一次，沒有下文啦。頓覺自己並不是吟詩的料，還是老老實實地用眼睛用心去感受這份自然的美吧。

家前院的大樹。（圖為作者提供）

這雪就是雪，還分什麼芝加哥的雪，華府 的雪？俗話說，十里不同天，就像美國 的自由民主世界一樣。在芝城住了20多年，深深感到千萬不能在美國看到什麼就說美國什麼什麼的，謙虛謹慎永遠沒錯。比方原來在市區住，兒子的小學有午餐供應，搬到郊區就沒有了，滿以為這裡所有的郊區學校都不供應午餐了，後來發現在我們家北邊20分鐘車程的另一區的學校又有午餐供應。

4月還有風雪交響樂

再說這芝加哥的雪就是不同華府的雪，十年前華府也下了一場百年一遇的大雪，有58吋，政府機關學校都關門了。身高根號二的華人們可以想像一下，那是多麼大的一場雪。可華府的大雪是小概率事件，百年才一遇，芝加哥下雪可是大概率事件，一年遇一百次。從11月下旬到3月上旬，基本上是不融化的。

在我這20多年的記憶中，最早的在9月就飄雪花了，最晚在4月份還會下雪。4月是北國的早春，雪花與冰雹共舞。往往先是和煦的陽光普照大地幾天，鬱金香啊，水仙花啊，風信子啊，番紅花啊，所有的球莖植物都探頭探腦，一如引蛇出洞，心急的要含苞怒放了。天有不測之風雲，4月份很多時候芝加哥在一天之內，所有的氣象都會遇上，先是陽光，再飄一陣雪花，然後狂風夾著急促的鵝卵石般大小的一陣冰雹，跟著一場大陣雨，最後是明豔的春陽，好一場風雪交響樂，可謂是蘿蔔加大棒，看你還敢百花齊放！

每次雪花冰雹之後，我總是很心痛的到後院去摸摸這棵草，扶扶那棵樹。幸而生命之頑強及春天那無窮的力量，不管那冰雪是多麼的暴戾，芝加哥那萬紫千紅的春天總是那麼的迷人。

靜看後院雪花飛舞

小兒子小時候在下雪天特別愛玩浪漫。他先把壁爐生起來，弄兩杯熱巧克力，在爐邊鋪張小毯子，要我給他讀童話故事，或各讀各的書。此情此景也真是夠溫馨的，所以我不管多忙，都會與他共用一段下雪天在壁爐邊讀書的時光。下雪的時候，若是不用上班，在廚房裡靜靜地看著後院雪花飛舞，分析雪花的形態（不知是誰說過，沒有兩朵雪花的形狀是相同的），想像著紅樓夢那些金釵們披著大紅斗篷，踏雪吟詩的情景，好一個浪漫情懷。芸芸眾生就沒那麼幸運了，若上下班時下大雪，平時30分鐘的車程，則要開兩個小時以上，內心不斷祈禱，一程下來，心臟過勞，回到家第一句話就是感恩上蒼。

記得懷著老二的時候，明明已3月，中午時分聽到預告下午要下大雪，本該6點下班，那天3點半提前就開車回家了，不巧在高速公路砸到一個大坑，輪子漏氣，掙扎著開到我們村的高速路出口，就趴下來了，那時還不到4點鐘，雪越下越大，自己沒有手機，先是一個好心人停下來，幫我打電話叫拖車，等了幾個小時，還不見拖車，車子已經被雪全蓋起來了。

我在車裡又冷又餓又尿急，胎兒逼著膀胱，特別多尿，怎麼辦，活人總不能讓尿憋死，就用飯盒當尿壺，拉了一盒又一盒，還不見拖車來。這時又有一個好心人，冒著大雪幫我換了一個備用胎，雪花把他的頭髮鬍子全染白了，顯得很善良慈祥，我內心無限的感激。沒想到緊急燈閃了幾個小時，沒有電了，車還是開不起來，只好再等。到了晚上九點多，又有一個好心人停下來，主動帶我到附近的加油站打電話求助，先是打回家，沒人接；再打朋友家，原來先生把大兒子放朋友家，自己在外頭找我去了。

雪中拋錨有驚無險

從加油站到朋友家，沒有一英里也起碼有一公里，我挺著大肚子，冒著大雪，像企鵝一樣擺到朋友家。這時先生也回到朋友家，我們倆就跑回高速路出口，由於是出口，車速快，而且只有一個方向，幸好這時有一輛州的警車路過，幫我們把來車擋住，我們才能跳接電池起動，到開回家時，已是晚上11點多了。

後來有一次在大雪中開車，在第一個紅綠燈時雖然車速已經是很慢了，還是刹不住，突突突就與旁邊那輛車一起闖紅燈了。幸好另一個方向的車都還沒有起動，但心裡嚇得撲撲亂跳。不久轉到一條大路上，剛好是下班時間，雪下得又大又急，鏟雪車來不及鏟雪，路上很多車慢慢爬。我開著通用的七座大van，像一隻大白烏龜，爬得慢之又慢。突然我前面的幾輛車，慌慌張張的，像逃命一樣加速，一看，原來是對面方向的一輛車轉了個90度，往我們這邊撞來，我若加速又怕撞上前面的車，剛好路邊是森林保護區邊緣的一塊大草地，我不顧一切加速衝上草地，說時遲，那時快，那輛車還是撞上我的車了。幸好開的是這麼大的車，要是小車被攔腰一撞，後果不堪設想。警察來處理現場後，我不敢從草地上倒車到大街上，請警員幫忙，他不幹，我只好硬著頭皮把車子倒退到大街上，戰戰兢兢地開回家。打那以後，每年的冬天，電視天氣預報每天必看，每次下雪都是萬分的緊張。

完美事物雪花比喻

朋友介紹我讀《與神對話》三步曲，發現那神每次談到完美的事物，總是用雪花來比喻「the perfection of snowflakes」，我想既然雪花這麼完美，我還有什麼好怕的呢。心情放鬆，每次下大雪，就不顯得那麼難過了，後來也不那麼執著去看天氣預報。

芝加哥一年遇一百次的雪，每年有五個多月聽不到鳥語，聞不到花香，怎麼一個悶字了得。這日子還要過，樂子還得找，農閒了，自己也要好好休息生養，早年網路不普遍，於是摸摸鋼琴，重複又重複彈彈那幾首歌，要麼就看看Jane Austin《傲慢與偏見》那六部大片，又長又慢又浪漫，再就是紅樓夢中英對照，一句一句地讀，反正又不打算把它在20個冬天讀完，享受這個過程就好。

後院的積雪。（圖為作者提供）

有時想來點刺激，帶Pix到後院，「與狗共舞」，只要我把雪靴穿上，牠就要不斷地追著我，把它那長鼻子伸到我的靴子裡，想在裡面掏個小兔子。還有和小兒子一起在後院打雪仗，堆雪人，當然是我們倆對Pix一個，它被我們的雪球打得開心亂跑，好玩極了。一般是乾雪打雪仗痛快，濕雪堆雪人容易。乾雪是很難堆成雪人的，要用溫水把雪化開，捏成一個小球，再慢慢地把它滾大，很多時候是怎麼也滾不大，放棄算了，還是打雪仗來勁。濕雪就容易了，在地上一滾，能把整層的雪滾起來，很快就堆成一個大雪人了。

挖條地道讓愛犬可以「方便」。（圖為作者提供）

儘管在雪天裡能找到樂子，但每年冬天一到，總會想搬到南方的。我曾在芝加哥唐人街就經濟問題採訪了一些社區領袖、商界領袖及政治領袖，一共採訪了200多戶居民，發現在20世紀90年代前，芝加哥唐人街90%以上的唐人是從我老家廣東台山過來的，其它的是開平等四邑人，深感謀生之不易，為了討生活，世界哪個角落都可以落地生根了。我們人生最壯年的時期在芝加哥度過，已經是深深地扎下根了，雖然後來連根拔起，飛回到南方去，但關於芝加哥的雪，就是我對芝加哥最好的記憶了。