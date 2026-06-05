從狗肉傳言到出口爭議 埃及街犬治理危機緊迫

埃及政府在5月底查獲約1萬公斤腐敗肉品與非法屠宰肉類，埃及社群媒體開始流傳「查獲狗肉」的說法，引發民眾恐慌，也帶出埃及街犬治理的問題。圖為開羅某間肉品專賣店。(中央社)

埃及 當局近日查獲腐敗及非法屠宰肉品事件，原屬食品安全的事件，在埃及社群媒體 發酵後，意外演變成一場全國性街犬爭論。從這場狗肉傳言風波可看出開羅街犬問題的嚴重急迫性，以及埃及社會對政府街犬治理期待的焦慮。

與「開齋節」（Eid al-Fitr）並列兩大穆斯林節慶的「宰牲節」（Eid al-Adha，5月26日至31日）剛過，由於節慶期間肉品消耗量大增，埃及吉薩（Giza）省當局在節慶前夕臨檢各地肉品銷售場所，查獲約1萬公斤腐敗肉品與非法屠宰肉類。

接著埃及網路社群媒體上開始大量流傳「查獲狗肉準備供人食用」的說法，這些評論也直接引發民眾恐慌。

吉薩省獸醫局局長法里斯（Mohamed Fares）3日在埃及RT電視台公開澄清，查獲的肉品是腐敗以及未經合法屠宰場處理的牛羊肉及禽肉製品，並非狗肉。法里斯另呼籲民眾不要散播未經證實的消息。

然而，官方澄清並未讓輿論立即降溫，反而讓近年來長期困擾埃及社會的街犬（流浪狗）問題再度浮上檯面。民眾與政府的討論焦點轉向街犬出沒問題。

由於犬隻繁殖速度快，加上開羅市區街道垃圾堆積與都市人口擴張，許多開羅居民近年在路上遭犬隻攻擊、追逐，甚至咬傷的事件層出不窮。

埃及開羅近年來面臨流浪狗大量繁殖，在街上群集的嚴重困擾。圖為聚集在開羅知名古蹟薩拉丁城堡內的流浪犬。(中央社)

過去這一年來，中央社記者在開羅市區大街小巷中穿梭時，也確實更頻繁見到狗隻，數量也比以往更多，而且往往是兩三隻甚至以上的犬群聚集。

「埃及獨立報」（Egypt Independent）2日另有報導表示，埃及國會近日提出一項頗具爭議的構想，有意考慮將街犬出口至國外，以減輕國內流浪狗數量日增的壓力。埃及獸醫界估計，埃及全國目前的流浪狗數量可能高達2000萬至3000萬隻。

根據報導，埃及公共衛生中央管理處處長馬赫魯斯（Ayman Mahrous）說，只要符合國際活體動物出口標準，且用途限定於認養或繁殖，而非屠宰食用，出口街犬並無異議。

開羅動物福利協會主席哈米德（Shehab Eddin Abdel-Hamid）也表示支持，認為可與政府合作此方案，以解決街犬「不合理」增長的危機。

哈米德另指出，現有部分不肖分子正以非法方式，將埃及變成狗血出口中心，他們以每0.5公升500美元的高價出口狗血，不僅利用流浪狗大發無良財，也損害埃及的社會和國家形象和利益。

然而，埃及獨立報5日接續報導，埃及獸醫公會會長哈桑（Magdy Hasan）表示強烈反對出口街犬。

哈桑直指，出口埃及街犬的構想缺乏實際和經濟可行性，因為不論是活體出口或屠宰狗肉，埃及的流浪狗在國外都沒有什麼市場。

哈桑表示，目前每年從埃及出口進行繁殖用的犬隻數量大約僅10隻左右，對數千萬隻街犬問題來說，完全於事無補。此外，活體出口還涉及疫苗、晶片植入、健康證明及檢疫等繁瑣冗長程序，更何況要對街犬執行這些程序的難度極高。

哈桑補充說，有食用狗肉的地區早已擁有自己的本地來源，並不依賴進口。若將埃及街犬出口到可能存在食用狗肉市場的地區，將引發嚴重倫理爭議，進而損害埃及國際形象。

但網路上有動物福利人士認為，若能透過國際認養計畫為街犬找到新家庭，未必不是減少街頭流浪動物的好方法。

由於犬隻繁殖速度快，加上開羅市區街道垃圾堆積與都市人口擴張，許多開羅居民近年在路上遭犬隻攻擊、追逐，甚至咬傷的事件層出不窮。圖為開羅老社區一角，流浪貓犬隨意出沒。(中央社)

開羅民眾阿邁德（Ahmed）認為，真正的問題是街犬絕育政策未落實，也與都市垃圾及餵養文化有關係，理想化的動物保護並無法解決居民面臨的安全威脅。

阿邁德向中央社記者形容說，現在開羅有些地區簡直像叢林一樣，犬群在街上成群出沒，造成居民恐慌。

阿邁德表示，現在埃及政府有經濟困難，可能無力負擔數千萬隻街犬的絕育與收容成本，因此在公共資源受限下，應優先保障民眾安全。