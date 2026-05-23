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穿布偶裝闖日本人氣小猴Panchi君家 美遊客被捕

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日本千葉市川市動植物園因Panchi君（圖）聲名大噪。（路透資料照片）
日本千葉市川市動植物園因Panchi君（圖）聲名大噪。（路透資料照片）

根據日媒TBS電視台報導，千葉縣市川市動植物園，近日發生了一起令人啼笑皆非的荒謬鬧劇。一名套上鮮黃色圓形布偶頭套、藍衣裝扮的男子，竟在光天化日之下翻越柵欄，直接闖入園內的人氣景點「猴子山」。這不僅引起現場一陣騷動，該名男子與一起負責拍攝的同夥隨後也被園方逮個正著，並移交警方處理。

這座遭人硬闖的猴子山，近來因為園內誕生了一隻療癒小猴Panchi君，成為吸引大批遊客目光的熱門焦點。日本獼猴Panchi從小就被母猴棄養，總是抱著一隻紅毛猩猩玩偶走來走去，還依偎在玩偶上睡覺、玩耍，惹人憐愛的模樣已傳遍世界各地，還讓IKEA的絨毛玩偶爆紅。

案發當天上午11時左右，這名穿著布偶裝的男子突然翻越圍欄闖入猴群的地盤，並在裡面大搖大擺地四處走動。而他的同夥站在柵欄外，將這場荒腔走板的行徑全程錄影拍下。

園方工作人員察覺異狀後，迅速採取行動，將這名擅自闖入的男子以及負責錄影的同夥當場壓制，並通報警方到場將兩人帶回。根據警方初步調查，這兩名涉案男子皆自稱是美國籍。目前，當地警方正以涉嫌騷擾、妨害營業的方向對兩人展開調查。

鏡週刊報導，有網友發現，男子身上的裝扮疑似與網紅「迷因幣（Memecoin）」團隊有關，懷疑是為了網路流量而刻意鬧事。目前警方已依涉嫌暴力恐嚇妨礙營業等罪嫌將兩人逮捕展開調查。

「迷因幣」團隊透過社群平台X發文，呼籲大眾尊重法律且不該讓動物陷入危險，並聲稱願意捐出100萬日圓（約新台幣20萬元）協助園方改善猴山圍欄，還打算送一隻新玩偶給 Panchi。然而，網友對此並不買單，紛紛砲轟該團隊根本是想用錢滅火、毫無誠意。

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