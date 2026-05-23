我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普稱「留在白宮很重要」五角大廈披薩指數暴增

傳馬英九去年訪中曾痛罵掐王光慈脖子 馬辦：請向本人查證

義學者馬爾地夫潛水亡 絕筆訊息仍擁抱海洋

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
罹難的義大利海洋生物學家蒙特法爾科內（圖）生前傳給同事的最後訊息中，仍強調親眼觀...
罹難的義大利海洋生物學家蒙特法爾科內（圖）生前傳給同事的最後訊息中，仍強調親眼觀察水下環境的重要性，對海洋的熱愛令人動容。（美聯社）

馬爾地夫日前發生嚴重的潛水意外。五名義大利籍潛水客在探勘深海洞穴時離奇失蹤，目前僅尋獲一具遺體，其餘四人研判已同喪海底。死者名單中赫見義大利知名海洋生物學家蒙特法爾科內（Monica Montefalcone）與其愛女，而這位畢生奉獻給海洋的學者，在遇難前夕傳給同事的最後訊息也隨之曝光，字裡行間充滿對海洋研究的熱忱，令人不勝唏噓。

根據紐約郵報報導，51歲的蒙特法爾科內是義大利熱那亞大學（University of Genoa）屢獲殊榮的海洋生物學研究員。她此行前往馬爾地夫，主要是為了監測氣候變遷對熱帶生物多樣性的影響。

在致命潛水發生的前一晚，蒙特法爾科內傳給同事一段訊息：「觀察水下環境至關重要——對大眾而言，這片領域仍有太多未知——無論是透過我們自己的雙眼，還是透過鏡頭。」這段話如今成了她對畢生熱愛事業的最後遺言。

同行的罹難者還包括她22歲的大學女兒喬琪亞（Giorgia Sommacal）、31歲的研究員奧德尼諾（Muriel Oddenino）、31歲的海洋生物學碩士瓜爾蒂耶里（Federico Gualtieri），以及8年前為了潛水夢想搬到馬爾地夫的前銀行家、44歲潛水教練貝內代蒂（Gianluca Benedetti）。

這5名經驗豐富的潛水員於周四上午11時下水，原訂1小時後返回水面，卻就此音訊全無。當天傍晚6時15分左右，搜救人員在瓦夫環礁（Vaavu Atoll）附近的水下洞穴中尋獲貝內代蒂的遺體。隨後因季風增強、海象惡劣，搜救被迫暫停。

義大利大使佛蘭柯維吉（Damiano Francovigh）表示，搜救難度極高，因為該洞穴長約60公尺、深達水下近50公尺，且分為3個相連的區塊。馬爾地夫搜救人員目前僅能進入前兩個區塊，就必須上浮進行減壓。值得注意的是，該洞穴的深度幾乎是馬爾地夫休閒潛水極限（約30公尺）的2倍，顯示他們當時可能使用了專業的技術潛水設備。

在事故當天上午，馬爾地夫國防部曾發布黃色二級警戒，警告強風與巨浪，並呼籲潛水員及船隻特別留意安全。

面對外界質疑，蒙特法爾科內的丈夫卡洛（Carlo Sommacal）悲痛表示，妻子擁有超過5000次的潛水經驗，絕非魯莽之人，更不可能拿女兒和其他年輕人的生命開玩笑。他推測，如果當時真的發布了警報，他們一定是在那之前就下水了，並希望搜救隊能尋獲妻子隨身攜帶的GoPro攝影機，以還原事故真相。

針對這起悲劇，熱那亞大學則迅速發表聲明澄清，雖然研究人員是因科學任務前往馬爾地夫，但這場致命的潛水行程「絕非科學任務規畫的一部分，純屬個人名義的活動」。

氣候變遷

上一則

巴基斯坦代表抵德黑蘭會談 伊朗評估最新和平方案

下一則

飄逸金髮神似川普 孟加拉水牛網路暴紅 最終下場曝光

延伸閱讀

馬爾地夫歷來最慘潛水意外5死 4遺體尋獲尚未上岸

馬爾地夫歷來最慘潛水意外5死 4遺體尋獲尚未上岸
5名潛水同伴全沒回來 她穿好裝備最後一刻改變心意 成唯一生還者

5名潛水同伴全沒回來 她穿好裝備最後一刻改變心意 成唯一生還者
非洲跨國演習失蹤2美軍 摩洛哥軍方：尋獲1遺體

非洲跨國演習失蹤2美軍 摩洛哥軍方：尋獲1遺體
全球10大最美海灘竟沒美國 菲律賓、希臘、澳洲奪前3

全球10大最美海灘竟沒美國 菲律賓、希臘、澳洲奪前3

熱門新聞

一名烏克蘭士兵於烏克蘭的札波羅熱進行軍事研習。(路透)

路透爆料「解放軍秘密訓練200名俄軍」 受訓內容曝光

2026-05-19 23:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。（美聯社）

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

2026-05-15 06:10
國土安全部已成立專門重新審查綠卡持有者的新單位。（路透）

國安部成立新單位 專門審查綠卡…今日5件事

2026-05-15 14:50
國際搬家公司「第一搬家」根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，墨西哥當地物價低廉，成為第一名宜居國家；圖為南韓男團防彈少年BTS的粉絲5月6日聚集在索卡洛廣場。(路透)

打敗北歐國家 墨西哥榮登「最幸福住得起」國家第一名

2026-05-14 02:00
多艘船隻15日在荷莫茲海峽、阿曼一側海域。(路透)

伊朗扣押中國「海上軍火庫」 川習會當天出手 釋1警告訊號

2026-05-17 00:55
紐時指出，國防部正對「史詩怒火」行動在未來幾天重啟的可能性預做準備。圖為川普總統(右)與國防部長赫塞斯。(路透)

川習會剛結束…傳美以正密集準備再攻伊朗 最快這時恢復打擊

2026-05-16 07:10

超人氣

更多 >
重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境

重大轉變…移民局宣布 多數外國人申請綠卡須離境
川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘

川普支持永久採行日光節約時間 不必再每年調兩次時鐘
華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬

華人涉跨國「改價詐騙」Target因這一漏洞損失數百萬
下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝

下公車人被沖走 紐約暴雨25分鐘變大洪水 災難場面曝
過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關

過期食品先別丟 標籤日期不一定與安全有關