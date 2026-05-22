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世界「最長壽」候選狗狗 法國蝴蝶犬30歲走了

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可能是世界最長壽狗狗的「拉薩爾」已去世，享年30歲。（取材自Instagram）
可能是世界最長壽狗狗的「拉薩爾」已去世，享年30歲。（取材自Instagram）

法國一隻名喚「拉薩爾」（Lazare）的蝴蝶犬（Continental Toy Spaniel）被認為可能是「世界最長壽狗狗」，但其照顧者表示牠已去世，享年30歲。

中央社引述法新社報導，金氏世界紀錄（Guinness World Records）指出，拉薩爾離世之前，他們「沒有收到認證申請或相關證據」，因此無法確認牠是否擁有世界最老狗狗的頭銜。

從事動物慈善工作的莫雍（Anne-Sophie Moyon）表示，拉薩爾出生於1995年12月4日，拉薩爾一生的大部分時間都和同一位主人一起生活，直到原主人逝世，牠才被送到收容所。

29歲單親媽媽布多爾（Ophelie Boudol）上月前往收容所為母親物色寵物時，一眼相中了拉薩爾，於是她把拉薩爾帶回家和她9歲的兒子及2隻貓一起生活。

這時高齡30歲5個月的拉薩爾已經需要穿尿布，聽不見也看不見，幾乎整天都在睡覺，被布多爾領養數周後牠離開人世。

布多爾表示：「牠昨晚在我懷裡離開，和前主人團聚了。」

根據金氏世界紀錄網站，一隻名叫波畢（Bobi）的葡萄牙阿蘭多獒犬（Rafeiro do Alentejo）曾被認為是世界上最老的狗，牠於2023年10月以31歲165天的年紀辭世。

不過，2024年的一項審查發現沒有足夠且確切的證據可證明波畢的實際年齡，因此金氏世界紀錄已暫撤牠的頭銜。

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