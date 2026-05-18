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醉男在機上「當眾DIY」嚇壞乘客 班機急返航

TVBS新聞網／編輯 張森皓 報導
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機艙示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Pew Nguyen）
機艙示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Pew Nguyen）

飛機在高空中，出現令人震驚的一幕。一名喝醉酒的男乘客不顧周遭坐滿人，直接脫下褲子「DIY」，被女性乘客指控性騷擾。這架班機也因這起動亂，緊急返回原機場，這名醉酒男子可能面臨最高三年以上的監禁。

太陽報（The Sun）報導，這起騷亂發生在哥倫比亞航空（Avianca）上，5月12日班機從哥倫比亞首都波哥大（Bogotá）飛往西班牙首都馬德里（Madrid），這名醉酒男子登機時就被同行乘客注意到，渾身酒氣看起來「醉得很厲害」。

沒想到起飛後不久，空服員就收到通報，有女性乘客表示遭受性騷擾，有多名乘客表示，看見醉酒男子突然開始自慰。隨著機艙內一片混亂，機長擔心乘客和機組人員的安全，迅速決定中止飛行，返回原機場。

班機返回原機場 男子遭逮

哥倫比亞航空證實，收到地勤人員提出「緊急援助請求」，理由是乘客出現不可接受、擾亂秩序的不安全行為。飛機返回原機場後，警察就火速登機，將醉酒男子逮捕，機上多名乘客都拍下男子被帶離飛機的畫面。

刑事律師指出，根據哥倫比亞的刑法，這名男子在商業航班上騷擾和猥褻他人，可能面臨最高三年兩個月的監禁。此外，民航局和航空公司可能針對該男子實施旅行限制。目前這起案件仍在持續調查，該航班則在男子被帶下機後，重新起飛前往馬德里。

搭機凍未條！醉男「當眾DIY」嚇壞乘客　班機急返航

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