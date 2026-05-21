中東戰火衝擊／堅果價飆高 印度冰淇淋業撐不住了

印度許多口味的冰淇淋需要加入水果乾、堅果，但這些原物料的價格因中東戰爭飆漲，讓業者也不得不調高售價因應。(中央社)

中東局勢持續動盪，不僅衝擊國際能源市場，連帶影響全球原物料供應鏈。由於堅果、水果乾及包裝物流成本攀升，正值酷暑的印度 ，冰淇淋業者因不堪負荷紛紛調漲售價，民眾夏日消暑的負擔恐將日益沉重。

某國際品牌冰淇淋在印度德里一家分店的經理辛赫（Shyam Kishor Singh）表示，水果乾、堅果是該公司冰淇淋長期使用的原料，但這些原料成本，已經比中東的戰事爆發前，漲了至少15%，「這一陣子我們都自行吸收成本，但天氣愈來愈熱、冰淇淋需求愈來愈大，我們的利潤會被壓縮得更加嚴重，如果真的撐不住，就只能選擇漲價了。」

即便與冰淇淋相關的原物料一直在上漲，但許多業者並未將成本直接反映在售價上，但包括物流、包裝等成本不斷堆高，業者幾乎沒有太多因應衝擊的空間，這讓他們只能開始逐漸將這樣的壓力轉嫁到消費者身上。

中東戰爭導致原物料價格上揚，印度冰淇淋的價格也跟著調高。(中央社)

印度某冰淇淋產業巨頭在諾伊達（Noida）一家分店經理庫瑪（Vikram Kumar）指出，像是可可、水果乾這類的原料，很多都依賴進口，在經海運的供應鏈受到戰爭嚴重影響的情況下，企業原物料成本跟著拉高，「我們的（冰淇淋）產品，許多口味選用進口原料製作，為了因應不斷飆高的成本，我們在不得已的情況下，只能將產品的平均售價調高10%。」

另家印度品牌冰淇淋業者在古爾岡（Gurgaon）一家分店的店長巴爾（Ankit Pal）說：「成本一變高，利潤就降低，這非常明顯，公司也沒有太多選擇，一旦利潤過低，只能提高產品售價。」

一名在購物中心買冰淇淋的印度民眾庫瑪麗（Monika Kumari）示，4月底開始愈來愈熱，吃冰淇淋的機會也變多了，她有發現最近冰淇淋變貴了，自己最常買的這家冰淇淋店，一球芒果冰淇淋的價格，比上個月貴了20盧比（約0.2美元），「目前我不覺得貴了太多，所以還是會買來吃，但如果之後實在太貴，可能會考慮買別家，或其他沒漲價的口味。」

印度的冰淇淋相關業者，目前仍試圖在定價與需求間取得平衡，但原物料供給短缺的事實擺在眼前，且短時間內仍看不見解決的曙光，冰淇淋的價格進一步調漲，恐怕是難以避免的，而民眾頂著大熱天，享用著冰淇淋的滿足感能否持續，將有待觀察。