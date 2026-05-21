我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擎天崗「野戰」情侶到案 2人還是男女朋友...喊很後悔

每天都在吸 醫揭常見「五大生活香味」傷腎排行榜

中東戰火衝擊／油墨原料缺 日本番茄醬大廠改包裝

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本可果美番茄醬因為伊朗戰爭導致的印刷顏料不足，為了節省顏料，從左邊的色彩繽紛包...
日本可果美番茄醬因為伊朗戰爭導致的印刷顏料不足，為了節省顏料，從左邊的色彩繽紛包裝，變成右邊有一大部分透明的包裝。(取材自可果美公司官網)

日本食品大廠可果美日前在官方網站發布公告，受中東局勢緊張引發石化原料供應鏈波動影響，用於番茄醬包裝印刷的白色油墨供應不穩，公司決定暫時調整旗下三款番茄醬外包裝設計，減少番茄圖案印刷面積並改為大面積透明樣式，預計5月下旬新包裝商品陸續上架，此舉為確保產品穩定供應市場的緊急應對措施，產品內容物與品質維持不變。

可果美為日本知名綜合食品企業，創立於1899年，長期深耕番茄相關食品研發與生產，是日本市場主要的番茄醬與番茄汁供應商，旗下番茄醬憑藉穩定品質與經典包裝設計，長年深受消費者信賴。本次受影響的產品為可果美番茄醬500g裝、300g裝與180g裝三款主力規格，原包裝採用白底搭配紅色番茄圖樣的經典設計，因白色油墨為包裝底層印刷專用原料，可替代性極低，企業短期內難以找到合適替代方案，最終做出包裝調整決策。

可果美在公告中強調，本次變更僅限外包裝視覺設計，番茄醬的配方、品質、風味與容器材質均未改變，產品安全性與食用體驗不受影響。企業坦言，調整消費者熟悉的經典包裝令人不捨，但為避免因原料短缺導致產品供應中斷，保障市場穩定供貨，這是不得已的選擇。

此次包裝調整並非個別企業狀況，而是日本食品業面臨「石腦油衝擊」的集體反應。石腦油作為塑膠、包材與溶劑的核心原料，受中東地緣政治動盪影響，價格與供應持續波動，推升包裝成本並造成原料短缺。此前日本零食大廠卡樂B已將旗下14款薯片、蝦味仙等商品彩色包裝改為黑白印刷，日清製粉也簡化義大利麵束帶印刷字樣，多家企業相繼採取簡化包裝措施因應供應鏈壓力。

日本零售端也跟進出現包裝簡化趨勢，神奈川縣部分麵包店取消免費塑膠袋供應，蔬果店改以裸裝販售蔬菜，減少塑膠包裝使用。不少日本消費者表示，簡化包裝的樣式讓人聯想起昭和時代傳統市場的消費樣貌，過去採買多以菜籃盛裝、無過度包裝，當前的改變猶如重回過往的生活模式。

截至目前，可果美持續監控油墨原料供應狀況，未來若白色油墨供應恢復穩定，將視情況評估恢復原有經典包裝設計，企業將持續以保障產品供應與品質為優先，維護消費者權益。

日本

上一則

三星勞資協議績效獎金曝光 這部門人均35萬元

延伸閱讀

伊朗戰爭釀油墨吃緊 日本Calbee洋芋片彩色包裝變黑白 褪色版曝光

伊朗戰爭釀油墨吃緊 日本Calbee洋芋片彩色包裝變黑白 褪色版曝光
伊朗戰事致油墨短缺 日本卡樂B包裝改黑白

伊朗戰事致油墨短缺 日本卡樂B包裝改黑白
伊朗石油危機衝擊亞洲塑膠供應 包裝材料到注射器都缺貨

伊朗石油危機衝擊亞洲塑膠供應 包裝材料到注射器都缺貨
外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家

外食太貴美國人改在家吃 好市多成大贏家

熱門新聞

國際搬家公司「第一搬家」根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，墨西哥當地物價低廉，成為第一名宜居國家；圖為南韓男團防彈少年BTS的粉絲5月6日聚集在索卡洛廣場。(路透)

打敗北歐國家 墨西哥榮登「最幸福住得起」國家第一名

2026-05-14 02:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。（美聯社）

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

2026-05-15 06:10
美國投資巨頭Fortress共同執行長約書亞‧帕克，去年在倫敦租住的豪宅內身亡。示意圖，非新聞當事人。 (示意圖／AI生成)

為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房

2026-05-13 19:00
國土安全部已成立專門重新審查綠卡持有者的新單位。（路透）

國安部成立新單位 專門審查綠卡…今日5件事

2026-05-15 14:50
多艘船隻15日在荷莫茲海峽、阿曼一側海域。(路透)

伊朗扣押中國「海上軍火庫」 川習會當天出手 釋1警告訊號

2026-05-17 00:55
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58

超人氣

更多 >
401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情

401K帳戶75萬「一夜清零」多案發生 持有者毫不知情
蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見

蔣萬安放棄綠卡填「Taiwan」引熱議 他有不同意見
房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件

房價貴、貸款沉重 家長紛紛出手幫兒女買房但有附帶條件
俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」

俄中國力差距現形 普亭接續川普訪中 高官嘆「我們只有螃蟹和蜂蜜」
女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」

女兒1句話讓爸起疑 綠帽男結婚8年 「3女兒都非親生」