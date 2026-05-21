中東戰火衝擊／油墨原料缺 日本番茄醬大廠改包裝

日本可果美番茄醬因為伊朗戰爭導致的印刷顏料不足，為了節省顏料，從左邊的色彩繽紛包裝，變成右邊有一大部分透明的包裝。(取材自可果美公司官網)

日本 食品大廠可果美日前在官方網站發布公告，受中東局勢緊張引發石化原料供應鏈波動影響，用於番茄醬包裝印刷的白色油墨供應不穩，公司決定暫時調整旗下三款番茄醬外包裝設計，減少番茄圖案印刷面積並改為大面積透明樣式，預計5月下旬新包裝商品陸續上架，此舉為確保產品穩定供應市場的緊急應對措施，產品內容物與品質維持不變。

可果美為日本知名綜合食品企業，創立於1899年，長期深耕番茄相關食品研發與生產，是日本市場主要的番茄醬與番茄汁供應商，旗下番茄醬憑藉穩定品質與經典包裝設計，長年深受消費者信賴。本次受影響的產品為可果美番茄醬500g裝、300g裝與180g裝三款主力規格，原包裝採用白底搭配紅色番茄圖樣的經典設計，因白色油墨為包裝底層印刷專用原料，可替代性極低，企業短期內難以找到合適替代方案，最終做出包裝調整決策。

可果美在公告中強調，本次變更僅限外包裝視覺設計，番茄醬的配方、品質、風味與容器材質均未改變，產品安全性與食用體驗不受影響。企業坦言，調整消費者熟悉的經典包裝令人不捨，但為避免因原料短缺導致產品供應中斷，保障市場穩定供貨，這是不得已的選擇。

此次包裝調整並非個別企業狀況，而是日本食品業面臨「石腦油衝擊」的集體反應。石腦油作為塑膠、包材與溶劑的核心原料，受中東地緣政治動盪影響，價格與供應持續波動，推升包裝成本並造成原料短缺。此前日本零食大廠卡樂B已將旗下14款薯片、蝦味仙等商品彩色包裝改為黑白印刷，日清製粉也簡化義大利麵束帶印刷字樣，多家企業相繼採取簡化包裝措施因應供應鏈壓力。

日本零售端也跟進出現包裝簡化趨勢，神奈川縣部分麵包店取消免費塑膠袋供應，蔬果店改以裸裝販售蔬菜，減少塑膠包裝使用。不少日本消費者表示，簡化包裝的樣式讓人聯想起昭和時代傳統市場的消費樣貌，過去採買多以菜籃盛裝、無過度包裝，當前的改變猶如重回過往的生活模式。

截至目前，可果美持續監控油墨原料供應狀況，未來若白色油墨供應恢復穩定，將視情況評估恢復原有經典包裝設計，企業將持續以保障產品供應與品質為優先，維護消費者權益。