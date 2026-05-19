加拿大機車對撞汽車 空中轉3圈高掛紅綠燈 網：這車應是貓科

加拿大溫哥華三角洲市5月9日有機車在十字路口與汽車相撞，被撞飛的機車戲劇性地飛向交通燈，懸掛在半空。（取材自臉書）

加拿大 溫哥華三角洲市（Delta）5月9日下午發生一起驚險車禍，一輛機車在在斯科特路（Scott Road）與71大道（71st Avenue）交叉口與汽車「正面對撞」，被撞飛的機車戲劇性高掛在紅綠燈上。據悉，機車駕駛受重傷送醫治療但無生命危險，私家車的駕駛則沒有受傷。這段極具視覺衝擊力的監視器畫面隨後在網路瘋傳，引發全球網友熱議。

加拿大溫哥華三角洲市5月9日有機車在十字路口與汽車相撞，被撞飛的機車戲劇性地飛向交通燈，懸掛在半空。（取材自臉書）

綜合媒體報導，網路影片顯示，當天一輛快速駛來的機車沿著斯科特路向南行駛，而一輛對向汽車正準備左轉，雙方在路口發生「正面對撞」，現場目擊民眾失聲驚呼「機車到底怎麼飛上去的？」不敢置信看到機車「掛在天上」的離奇景象。

畫面中，機車主體在半空中如同風車般瘋狂翻轉約三圈後，硬生生卡在支撐紅綠燈的金屬支架縫隙中，而騎士則重重摔落在距離路口不遠處的地面。

事故發生後，卑詩省緊急醫療服務（BC Emergency Health Services）迅速趕抵現場。救護人員表示，機車騎士全身多處重傷，緊急送往醫院搶救，所幸暫無生命危險；至於汽車駕駛則在此次衝撞中毫髮無傷，僅受到大驚嚇。

加拿大溫哥華三角洲市5月9日有機車在十字路口與汽車相撞，被撞飛的機車戲劇性地飛向交通燈，懸掛在半空。（取材自臉書）

這段極具視覺衝擊力的監視器畫面隨後在網路瘋傳引發熱議，有網友在臉書留言指出：「別拿下來，很棒的裝置藝術。」還有網友表示：「那一支燈桿可以掛重機的重量，真的很厲害。」更有人打趣稱道：「這台車車應該是貓科的。」

三角洲警察局（Delta Police Department）指出，監視器雖然拍下撞擊經過，但機車為何能噴飛至如此高度並精準「上架」的物理原因，仍需進一步鑑定釐清。

加拿大溫哥華三角洲市5月9日有機車在十字路口與汽車相撞，被撞飛的機車戲劇性地飛向交通燈，懸掛在半空。（取材自臉書）

為清理卡在紅綠燈上的機車殘骸以及散落在地面的碎片，警方封鎖斯科特路70大道至72大道的路段數小時。警方也再次提醒駕駛人，在繁忙十字路口轉彎時，務必多加留意對向車速，避免憾事發生。