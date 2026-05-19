俄羅斯女攝影師蹲街拍機車特技 遭好友失控撞死 幼女目睹

俄羅斯一名女攝影師克塞尼亞蹲在馬路上拍攝好友機車特技，竟遭高速衝來的機車當場撞飛，最終傷重不治。（取材自Ｘ平台）

在俄羅斯 莫斯科一名34歲的女攝影師兼重機網紅克塞尼亞（Ksenia Dobromilova），近日在拍攝34歲騎士好友馬克西姆（Maxim Zaviryukha）的摩托車特技時，意外遭到失控的摩托車撞擊，還來不及送到醫院就在救護車上喪命。事發當下她年幼的女兒也在現場，親眼目睹這一切，讓人痛心又不捨。

俄羅斯一名女攝影師克塞尼亞蹲在馬路上拍攝好友機車特技，竟遭高速衝來的機車當場撞飛，最終傷重不治。（取材自Ｘ平台）

據了解，克塞尼亞本身就是重機文化愛好者，經常參與相關拍攝與活動，就在事故發生當天早上，她還曾向粉絲透露，自己當晚將拍攝一些重機特技畫面，沒想到卻發生憾事。其實她過去也曾歷經嚴重車禍，2023年就曾因事故導致手臂骨折，但依然熱愛這項充滿速度感與刺激感的運動。

據英國「太陽報」報導，克塞尼亞近日受邀到博爾沙亞多羅戈米洛夫斯卡亞街協助拍攝。當時，她蹲在馬路上專注於拍攝好友馬克西姆的特技動作。不幸的是，馬克西姆在表演過程中失去了控制，整個人直接撞向克塞尼亞。這次猛烈的撞擊讓她當場倒地，並造成嚴重的頭部受傷和全身多處骨折。

救護人員迅速抵達現場，對她進行緊急救治，然而，克塞尼亞因傷勢過重，在救護車上宣告不治，意外消息震驚了眾多車友與粉絲。

俄羅斯莫斯科街頭日前發生奪命意外，一名女攝影師克塞尼亞因蹲在馬路上拍攝好友機車特技，結果意外遭失控機車撞擊慘死。（取材自Ｘ平台）

克塞尼亞除了重機圈身分外，也活躍於劇場，並曾在莫斯科月亮劇院與音樂劇院演出，她曾出演俄羅斯饒舌組合哈姆阿利和納瓦伊（HammAli & Navai）歌曲《War Girl》音樂錄影帶。在她離世後，團員Navai也公開發文悼念，向這位突然殞落的新星致意。

肇事的馬克西姆因為撞擊克塞尼亞而摔車，肩膀、手臂挫傷，腳踝扭傷，但他表示自己不需要就醫治療。

俄羅斯警方已針對此事件展開調查，馬克西姆可能面臨過失致死的指控。他在接受詢問時強調自己與死者其實是朋友關係，表示這起事件完全是意外，並對克塞尼亞的死感到無比痛心，若最終被認定涉及違反交通規則及過失致死罪名，馬克西姆最高恐面臨五年監禁。

這起事件引發了社交媒體上的廣泛討論，許多人對於這樣的意外感到震驚，並表達了對克塞尼亞的哀悼。