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有毒水仙當韭菜炒豬肉、雞蛋 日本一家三口食物中毒

聯合新聞網
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日本新潟市一家三口，發生誤把水仙當韭菜的食物中毒意外。（圖／123RF）
日本新潟市一家三口，發生誤把水仙當韭菜的食物中毒意外。（圖／123RF）

日本新潟市發生一起家庭食物中毒意外。據「NST新潟綜合電視台」報導，一戶三口之家將院子裡種植的觀賞用「水仙」誤認為是「韭菜」，三人食用後隨即出現嚴重的嘔吐與腹瀉症狀，緊急送醫搶救。所幸經過治療，目前三人皆已平安出院，正逐漸康復中。

這起驚險意外的中毒患者為九旬老婦及兩名六旬男女。當天傍晚，老婦人先在自家院子裡，把有毒的水仙當作韭菜摘下進屋。之後，60多歲的女性家屬在廚房看到這些植物，未察覺異狀，便與豬肉、雞蛋一起做成家常菜。一家人晚間吃下肚後，不到一小時即引發強烈腸胃不適，隨即呼叫救護車送往醫療機構，其中一人更一度住院觀察。

新潟市保健所介入調查後，對家中的剩菜進行化驗，確實從中驗出水仙特有的有毒成分「加蘭他敏」（Galantamine）。由於病患的發病潛伏期與症狀完全吻合，當局認為這是一起因誤食水仙引發的食物中毒事件。

針對這類屢見不鮮的誤食意外，保健所特別提醒民眾，水仙毒性極強，即使經過高溫烹煮，依然無法破壞毒素。雖然水仙葉片外觀與韭菜極度相似，但只要搓揉葉片，就會發現它完全沒有韭菜特有的強烈辛香氣味，當局呼籲民眾切勿僅憑外觀判斷。此外，若家庭菜園同時種植蔬菜與觀賞植物，務必劃分明確區域並插上標籤，以免類似事件重演。

日本新潟市一家三口，發生誤把水仙當韭菜的食物中毒意外。（取材自新潟市保健所）
日本新潟市一家三口，發生誤把水仙當韭菜的食物中毒意外。（取材自新潟市保健所）

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