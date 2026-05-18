我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「我說中文」 成了在美求職市場加分項

歐巴馬參選加州州長？此歐巴馬非彼歐巴馬

南韓辛拉麵上市40年總銷量425億包 40%銷售額來自海外

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓知名泡麵「辛拉麵」上市40周年，請來南韓人氣女團aespa成為全球品牌大使。...
南韓知名泡麵「辛拉麵」上市40周年，請來南韓人氣女團aespa成為全球品牌大使。(中央社)

南韓知名泡麵「辛拉麵」於1986年推出，今年迎來上市40周年，隨著K-Culture、K-Food風潮席捲海外，農心代表理事趙鏞喆表示，未來希望能成為全球餐飲風格的引領者，目標海外銷售額占比擴大至60%以上。

南韓知名品牌農心日前在首爾舉辦辛拉麵40周年記者會，農心表示，40年間辛拉麵總銷量已達425億包，近年更成為在美國紐約時報廣場等，在全球地標傳播韓國飲食文化的K-Food代表品牌，40年間累積的20兆（韓元，下同，約134億美元）銷售額中，約40%來自海外市場。

農心代表理事趙鏞喆表示，辛拉麵未來的發展方向，是成為「全球麵食方案提供者」，他說：「我們不只是單純供應產品的公司，而是希望成為一個能在消費者的生活中，全面解決並滿足消費者所有麵食需求與體驗的公司，包括便利、體驗及文化價值等多元需求。」

南韓知名泡麵「辛拉麵」上市40周年，圖為辛拉麵與「Kpop獵魔女團」聯名合作。（...
南韓知名泡麵「辛拉麵」上市40周年，圖為辛拉麵與「Kpop獵魔女團」聯名合作。（中央社）

農心也設下了希望在2030年達成的明確目標，盼成為「全球餐飲生活風格的引領者」，將海外銷售額占比擴大至60%以上，力爭在2030年前達成營業額7兆3000億、10%營業利益率的目標。

針對擴展全球市場，趙鏞喆表示，「雖然我們自己付出了很多努力，不過多虧了K-Culture，特別是電視劇、電影及各式各樣的綜藝節目，泡麵得到了大量曝光，使全球消費者對南韓泡麵的關注愈來愈多。」他強調，整個韓流、南韓文化的影響也起了巨大作用。

至於行銷策略，農心國際行銷部長沈揆喆表示，隨著被稱為「K-Culture」的南韓文化走向海外，最密不可分的領域就是飲食，「在K-Food當中，南韓人最喜歡的泡麵，被許多人公認是首選。」

談到邀請南韓人氣女團aespa成為全球品牌大使，沈揆喆分享相關行銷策略，他指出，aespa有一首歌叫做Spicy，加上廣告中翻唱了英國「辣妹合唱團」歌曲Spice Up Your Life，「我們結合了西方的X世代，以及東方南韓現今的MZ世代，運用這類文化元素來做行銷活動。」

南韓知名泡麵「辛拉麵」上市40周年，日前在首爾舉辦記者會，農心代表理事趙鏞喆表示...
南韓知名泡麵「辛拉麵」上市40周年，日前在首爾舉辦記者會，農心代表理事趙鏞喆表示，未來希望能成為全球餐飲風格的引領者，目標海外銷售額占比擴大至60%以上。(中央社)

南韓

上一則

醉男在機上「當眾DIY」嚇壞乘客 班機急返航

下一則

內唐亞胡：哈瑪斯突襲以色列 主謀幾已剷除

延伸閱讀

南韓有望擠下日本 成全球第5大出口國 主要是靠這個產品

南韓有望擠下日本 成全球第5大出口國 主要是靠這個產品
南韓半導體迎繁榮 求職者瘋搶入行 憂「K型成長」

南韓半導體迎繁榮 求職者瘋搶入行 憂「K型成長」
南韓官員說AI產業賺爆應發「全民紅利」 韓股急殺後忙澄清

南韓官員說AI產業賺爆應發「全民紅利」 韓股急殺後忙澄清
菲律賓紫薯熱潮衝進美國市場 供應鏈不透明隱憂浮現

菲律賓紫薯熱潮衝進美國市場 供應鏈不透明隱憂浮現

熱門新聞

國際搬家公司「第一搬家」根據《世界幸福報告》分數、每月生活成本與房租進行綜合排名，墨西哥當地物價低廉，成為第一名宜居國家；圖為南韓男團防彈少年BTS的粉絲5月6日聚集在索卡洛廣場。(路透)

打敗北歐國家 墨西哥榮登「最幸福住得起」國家第一名

2026-05-14 02:00
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最後一刻登上美國總統專機出訪中國一事，在這次川習會各種嚴肅的報導和分析中意外成為新聞亮點，而他人到了中國，依舊還是鎂光燈焦點。（美聯社）

拚生意不忘祭五臟廟 黃仁勳北京美食清單曝光

2026-05-15 06:10
美國投資巨頭Fortress共同執行長約書亞‧帕克，去年在倫敦租住的豪宅內身亡。示意圖，非新聞當事人。 (示意圖／AI生成)

為機票與妻吵翻 私募大亨失控喊「捅我啊」隔天陳屍上鎖房

2026-05-13 19:00
示意圖，非當事人。（圖／AI生成）

瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」

2026-05-10 21:47
國土安全部已成立專門重新審查綠卡持有者的新單位。（路透）

國安部成立新單位 專門審查綠卡…今日5件事

2026-05-15 14:50
瑞士國際航空頭等艙爆發離譜事件，法國籍男乘客侵犯熟睡的女乘客遭逮；示意圖，非當事航班。（新華社）

法男頭等艙性侵熟睡女乘客 噁留字條：妳睡著真美

2026-05-10 23:37

超人氣

更多 >
女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐

女子持綠卡31年 度假返美時被ICE捕 恐丟身分被驅逐
中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場

中旅客不會自動通關 泰機場踹開閘門、飆髒話…曝下場
中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠

中乒乓名將樊振東決賽連輸2盤 網酸「躺贏」首座歐冠
回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題

回應川習會涉台議題 賴：捍衛中華民國現狀 沒有台獨問題
「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬

「21世紀大君夫人」劇組道歉平息不了怒火 IU哽咽鞠躬