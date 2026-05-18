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英網紅抱怨公關品不請自來 製造豪宅髒亂 網轟自以為是

聯合新聞網
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英國女星露易莎‧齊斯曼因抱怨收到不請自來的公關品，遭外界批評。（取材自Insta...
英國女星露易莎‧齊斯曼因抱怨收到不請自來的公關品，遭外界批評。（取材自Instagram）

英國實境節目《誰是接班人》（The Apprentice）女星露易莎‧齊斯曼（Luisa Zissman）近日因抱怨收到不請自來的公關品，引發爭議。她在Podcast節目中直言，這些未經同意送到家門口的禮物，只是在製造家中的雜物，言論曝光後，被網友批評「無禮又自以為是」。

每日郵報報導，現年38歲的露易莎在Podcast節目《LuAnna》中提到，她最近發現有包裹被放在位於英國赫特福德郡、價值約800萬英鎊（約1081萬美元）豪宅的大門口。她表示，自己並未要求對方寄送，也沒有想要收到，「有人就這樣把東西放在那裡，我不想要，也沒叫他們送來。」

她打開包裹後，看見卡片上寫著「嗨露易莎，我們就在妳附近，覺得妳可能會喜歡這個」，但她透露，自己甚至還沒把東西從盒子裡拿出來，目前包裹仍放在家中雜物間。她不滿表示：「這是我不想要、沒要求，卻被放到我家門口的禮物。最讓我火大的是，這些東西只是在讓我家變得更亂。」

這番話隨即在社群上引起爭議。有小型商家與網友留言批評，認為她的態度令人不舒服，「如果不想要，可以回覆一句謝謝但不用，或是把東西捐給慈善機構、送給朋友和家人。」也有人表示，若自己經營小品牌，特地寄禮物給對方卻換來這樣的公開抱怨，一定會非常失望。

另有網友直言，「善意不用成本，如果不想收，轉送或捐掉就好，沒必要特別拿出來講。」也有人認為，既然露易莎本身是網紅，收到品牌公關品應該算是工作的一部分，不該如此抱怨。

不過，露易莎也強調，自己並非完全排斥品牌合作。她舉高端馬術品牌LeMieux為例，表示自己本來就喜歡、也常購買該品牌商品，因此若品牌主動詢問是否有興趣，她會很樂意接受，因為那確實是她平常就會買的東西。

她也提到，曾有另一個馬術品牌多次透過她的相關帳號私訊聯繫，但她因為不想收對方提供的產品而選擇不回覆。沒想到某天卻突然收到該品牌寄到住家的包裹，讓她感到疑惑：「我當時覺得很奇怪，他們怎麼會有我的地址？」

英國女星露易莎‧齊斯曼因抱怨收到不請自來的公關品，遭外界批評。（取材自Insta...
英國女星露易莎‧齊斯曼因抱怨收到不請自來的公關品，遭外界批評。（取材自Instagram）

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