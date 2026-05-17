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埃及度假看弄蛇 德國57歲男遭牠鑽褲咬腿客死異鄉

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德國57歲遊客4月初到埃及度假觀看弄蛇表演，不幸遭眼鏡蛇鑽入褲管咬傷腿，急性中毒...
德國57歲遊客4月初到埃及度假觀看弄蛇表演，不幸遭眼鏡蛇鑽入褲管咬傷腿，急性中毒客死異鄉；示意圖。(路透)

德國一名57歲遊客4月初到埃及紅海度假勝地洪加達（Hurghada）觀看弄蛇表演時，眼鏡蛇突然鑽入其褲管並咬傷其腿，他出現急性中毒症狀，送院後不治。德國巴伐利亞邦警方正調查事件，進行毒理學化驗，但外媒向埃及當局查詢時，對方表示對意外不知情。

香港01報導，德國巴伐利亞警方近日發聲明，指死者來自下阿爾高縣（Unterallgäu），4月初與兩名親屬一同前往埃及度假，入住當地酒店，並觀賞當地傳統弄蛇表演。弄蛇者原本讓眼鏡蛇環繞遊客的頸上，突然間該條毒蛇爬入男遊客的褲管內，咬了他的腿部。男子被咬後出現急性中毒症狀並陷入休克，現場人員及到場的醫護展開急救，惜送院後不治。

據報導，事件引起德國警方關注，針對男子死因調查，調查方向集中於旅遊區內的類似娛樂活動的安全與防護問題，並協助處理相關法律責任。法新社就事件向埃及方面查詢，但有關當局表示對意外不知情，尚未了解事件細節。

弄蛇表演是埃及紅海沿岸旅遊區常見的娛樂項目，主打與毒蛇近距離互動吸引遊客。然而，坊間所謂「吹笛催眠蛇」的說法其實是迷思，蛇類並無聽覺，僅透過地面振動及物體擺動做出反應，表演期間蛇隻往往處於高度警戒的防禦狀態，隨時可能發起攻擊。

根據世界衛生組織（WHO）數據，全球每年約有540萬人遭蛇咬傷，其中高達13.8萬人因此喪生，大部分個案發生於南亞地區。

香港 德國 埃及

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