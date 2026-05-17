中東衝突船隻改道南非鯨重要棲地 撞擊機率大增

圖為2024年10月15日，在南非開普敦Simonstown長灘，漁民和環保人員在波濤中艱難地將拖繩繫在一頭擱淺的座頭鯨屍體上。（路透）

受中東衝突影響，海上交通被迫改道鯨魚棲息地，研究人員表示，此一行為加劇南非 鯨魚遭船隻碰撞的威脅。

中央社引述法新社報導，研究人員在最新研究中指出，自2023年底以來，因避開紅海與蘇伊士運河 而改道繞行南非的航運，已「大幅增加」船隻撞擊鯨魚的風險。

根據5月提交給國際捕鯨委員會（International Whaling Commission，IWC）的一篇報告，南非西南海岸不僅是全球重要的鯨魚棲息地，也是航運極為頻繁的交通要道。

普勒托利亞大學（University of Pretoria）鯨魚研究小組首席研究員維謬倫（Els Vermeulen）提交的報告指出，這種「大範圍空間重疊」大幅提升碰撞機率。

自2023年11月，青年運動（Houthi）在葉門附近劫持英國擁有的汽車載運船銀河領袖號（Galaxy Leader）後，部分全球海上交通便開始從紅海航線改道。

隨後發生的多起攻擊，加上美國與以色列對伊朗的衝突導致荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）的運輸受阻，已促使各航運公司將更多船隻改道繞行好望角。

根據國際貨幣基金（IMF）的港口觀察（PortWatch）監測數據，今年3月1日至4月24日期間，平均每天有89艘商船繞行非洲南端航行，而2023年同期僅為44艘。