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2枚「上帝的羔羊」千年銀幣丹麥出土 印證英國抵抗維京人歷史

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兩枚鑄造超過千年的「上帝的羔羊」銀幣在丹麥被發現，見證當時維京人對英格蘭持續襲擊...
兩枚鑄造超過千年的「上帝的羔羊」銀幣在丹麥被發現，見證當時維京人對英格蘭持續襲擊；圖為丹麥國旗。（圖／123RF）

兩枚鑄造超過千年的「上帝的羔羊」銀幣在丹麥被發現，科學家認為這些錢幣鑄造時英國正持續遭受維京人攻擊，因此銀幣的出土意義非凡，印證當時的統治者們轉向信仰，希望獲得神的庇佑。

每日郵報（Daily Mail）報導，這兩枚銀幣是由金屬探測愛好者在日德蘭半島南部和泰（Thy）發現的，之後被送往國立丹麥博物館進行研究。

銀幣鑄造時間約為西元1009年，其中一面有上帝的羔羊（the Lamb of God）站在希臘字母阿拉法（Alpha）和俄梅戛（Omega）上，這兩個符號和聖經啟示錄密切相關，在基督教神學中被廣泛認為是上帝對時間的開始和結束有至高權威的象徵。

新約聖經中的啟示錄是使徒約翰寫給當時羅馬帝國小亞細亞行省（Asia Minor）七個教會的末日預言，作為安慰的訊息，也示警耶穌基督終將戰勝邪惡。

在啟示錄中，「上帝的羔羊」是耶穌基督的核心稱號，共出現28次，象徵一位被殺卻得勝復活的救世主，他戰勝了死亡並以君王的身分統治，他被描繪為獅子般的羔羊，只有他才配展開歷史卷軸，開啟最後的審判和更新。

目前只有約30枚羔羊便士（Agnus Dei pennies）存於世，丹麥這兩枚銀幣的出土可謂意義非凡。

博物館的研究人員說，銀幣的鑄造是一種保護手段；博物館在新聞稿中表示，英格蘭國王埃塞爾雷德二世（Aethelred II）採取各種抵禦維京人攻擊的必要措施，他要求人民斷食和救濟窮人，也鑄造有基督教圖案的硬幣，希望硬幣能保佑英國人，不過硬幣似乎沒有發揮作用，有跡象顯示維京人認為這些硬幣很珍貴，所以把它們帶回家了。

研究人員說，大多數硬幣都是在丹麥被發現，上面刻有願望，所以可能被當成珠寶佩戴，至於當時維京人對英格蘭的襲擊也持續進行。

這次被發現的兩枚銀幣被認為是被一位維京人偷走的，他可能認為上面的基督教圖案有異國情調而竊走。

國立丹麥博物館的督察英格瓦德森（Gitte Tarnow Ingvardson）說，這次的發現最令她著迷的是，這麼小的一枚硬幣竟能述說關於英國國王和英國基督教的故事，而這個故事又和丹麥的維京人統治者、丹麥的貨幣體系和丹麥王國的建立有密切關聯，「小小一枚銀幣竟蘊藏如此豐富的歷史」。（世界新聞網）

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