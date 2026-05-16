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靠水力發電重生…日本深山祕境小村 狂吸年輕人移居

綜合報導
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●位於日本岐阜縣郡上市深山中的「石徹白地區」，地處海拔700公尺的白山連峰山麓，這裡沒有火車、公車，甚至沒有超市或便利商店，儼然「祕境小村」，更以優美的自然景緻、乾淨的水源、極便宜的租金，吸引大批熱愛大自然的人士舉家移居。如今，全村約200名人口中，有高達四分之一都是外來移居者。

日媒CBC電視台報導，這個祕境村莊重生的最大關鍵，在於「水力發電」。18年前，移居當地的平野先生發起這項計畫，善用當地豐沛的水資源來發電。如今，這座由全村集資建設、居民共同營運的水力發電廠，產生的電力全數售出，每年約有2400萬(日圓，下同，約15.4萬美元)的營收。扣除維護費後的利潤，全數用於維護農地、支付公共設施電費等，成為村莊永續發展的最強後盾。

為了安頓源源不絕的新血，當地更成立公司將空屋買下翻新出租。對移居者來說，這裡的房租便宜得令人難以置信。一棟寬敞的「5房加上用餐區和廚房」的「5DK」老宅，月租金只要3萬元，且開放租客自由裝潢，輕鬆就能實現理想的山居生活。

隨著年輕家庭加入，擁有150年歷史的石徹白小學也重獲生機。這所小學10年前一度面臨廢校危機，當時全校僅剩4人。如今學生數已穩定回升，雖然目前全校只有16名學童，但其中有高達13人都是移居者的孩子。這個沒有超商的祕境，正靠著永續的綠能與包容的社區氛圍，寫下偏鄉重生的奇蹟。

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