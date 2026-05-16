英19歲情侶狂省7個月 不旅行、不去夜店…買下3房3衛住宅

英國一對年僅19歲的情侶靠著帶便當、不度假等方法存下買房頭期款；示意圖。(圖／123RF)

●2年前英國一對年僅19歲的情侶，靠著「極限省錢生活」，只花7個月就存到2萬元（英鎊，下同，約2.8萬美元）頭期款，成功買下三房新家。如今已成家的他們大方分享自己的省錢秘訣，希望幫其他想買房的人有存錢方向。

英國太陽報報導，現年同為21歲的波琳娜（Paulina Gammon）與丈夫史丹利（Stanley）來自英國德比（Derby），在成家之前兩人都住在各自父母家。波琳娜擔任空服員，史丹利則是飛機工程師，兩人月薪各約1800元。

因為沒有搬離父母家，生活開銷相對低，波琳娜每月只付100元房租給父母，史丹利則付170元。兩人甚至沒有買車，除了手機費外幾乎沒有其他固定支出。

為了買房，他們徹底放棄年輕人的娛樂生活。不去夜店、不喝酒、不旅行，也幾乎不買衣服。原本每月可能花上200元的聚會開銷，全數轉進存款帳戶。不僅如此，他們還開始自帶便當上班、減少外食與微波食品，估計每人每月能多省下60元。

波琳娜坦言，這段期間其實很辛苦，「我們告訴自己，在付完頭期款前，絕對不能出門度假。」但也因為這樣，兩人每月各能存下1000至1500元。

2024年6月，兩人終於存到2萬元，準備買下一棟價值16.9萬元的三房三衛住宅。他們準備了1萬6900元的頭期款，剩餘資金則用來支付律師與房貸顧問費用。

更驚人的是，搬進新家時波琳娜已懷孕3個月，後來更生下兩個孩子。如今夫妻每月房貸約1100元，雖然育兒與房貸壓力不小，但夫妻倆十分樂觀，也靠經營TikTok試圖增加收入。

波琳娜和史丹利表示，年輕人如果還住在家裡，一定要趁住家裡的時候存錢。搬出家門以後開銷只會越來越多，他們就是靠著住家裡存到頭期款，也希望自己的經歷能鼓勵更多年輕人。