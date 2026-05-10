天生神力？印度27歲男遭砍「開山刀插頭上」淡定就醫

示意圖。（圖／AI生成）

印度近期傳出離譜的社會案件，有名男子被人持開山刀砍中頭部。離奇的是，這名男子就這樣讓刀刃卡在自己的頭顱上、意識清楚地就醫，甚至在等待時神情自若地滑手機。畫面曝光後引起熱議。

Mid-Day報導，這起事件1日晚間發生在印度曼克胡德（Mankhurd），27歲男子羅希特（Rohit Pawar）在一間炸雞店附近與朋友發生爭吵，隨後被對方持開山刀攻擊、砍中頭部。羅希特後續被緊急用摩托車送往醫院，令人驚訝的是，他抵達醫院時「開山刀還卡在頭骨內」，嚇壞現場的值班人員。

曝光的畫面中，可以見到羅希特的頭部左側卡著1把巨大的開山刀，但他竟然還能四處走動、與朋友交談，甚至使用手機。周圍的民眾則驚慌地圍觀，還拿出手機拍攝。

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負責治療羅希特的神經外科主任迪奧拉（Batuk Diyora）事後解釋「這名病患之所以能奇蹟生還且意識清醒，是因為刀刃切入的軌跡」，並稱「他非常幸運，刀刃穿透皮膚、肌肉、頭蓋骨以及腦膜，卻恰巧避開所有大腦關鍵區域，這才會出現語言和行動皆保持正常的狀況」。

目前羅希特已接受治療手術，至於對他發動攻擊的3人目前已被拘留。

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天生神力？印度27歲男遭砍 「開山刀插頭上」淡定就醫畫面曝

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