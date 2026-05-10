我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國終於宣布了：應習近平邀請 川普5月13日至15日訪華

NBA／尼克狂轟25顆三分球「橫掃76人」連2年晉級東區冠軍賽

天生神力？印度27歲男遭砍「開山刀插頭上」淡定就醫

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。（圖／AI生成）
示意圖。（圖／AI生成）

印度近期傳出離譜的社會案件，有名男子被人持開山刀砍中頭部。離奇的是，這名男子就這樣讓刀刃卡在自己的頭顱上、意識清楚地就醫，甚至在等待時神情自若地滑手機。畫面曝光後引起熱議。

Mid-Day報導，這起事件1日晚間發生在印度曼克胡德（Mankhurd），27歲男子羅希特（Rohit Pawar）在一間炸雞店附近與朋友發生爭吵，隨後被對方持開山刀攻擊、砍中頭部。羅希特後續被緊急用摩托車送往醫院，令人驚訝的是，他抵達醫院時「開山刀還卡在頭骨內」，嚇壞現場的值班人員。

曝光的畫面中，可以見到羅希特的頭部左側卡著1把巨大的開山刀，但他竟然還能四處走動、與朋友交談，甚至使用手機。周圍的民眾則驚慌地圍觀，還拿出手機拍攝。

▲ 影片來源：x平台＠PublicNewsX（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

負責治療羅希特的神經外科主任迪奧拉（Batuk Diyora）事後解釋「這名病患之所以能奇蹟生還且意識清醒，是因為刀刃切入的軌跡」，並稱「他非常幸運，刀刃穿透皮膚、肌肉、頭蓋骨以及腦膜，卻恰巧避開所有大腦關鍵區域，這才會出現語言和行動皆保持正常的狀況」。

目前羅希特已接受治療手術，至於對他發動攻擊的3人目前已被拘留。

▲ 影片來源：x平台＠nolahoubear（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

天生神力？印度27歲男遭砍　「開山刀插頭上」淡定就醫畫面曝

TVBS新聞網

上一則

韓國佛教讓機器人「皈依受戒」 盼與年輕世代產生共鳴

下一則

英法領軍逾40國討論荷莫茲「護航任務」伊朗：無異於升高危機

熱門新聞

墨西哥首都墨西哥城。（新華社）

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

2026-05-08 19:05
一名漢他病毒肺症候群患者的肝組織顯微鏡影像研究。示意圖，非文中當事人。(路透資料照)

大西洋郵輪爆致命傳染病 3死1命危 1例證實為漢他病毒

2026-05-03 16:52
南韓前第一夫人金建希。（路透）

判南韓前第一夫人金建希入獄4年 主審法官死在法院

2026-05-05 21:17
宏迪亞斯郵輪上的乘客5月6日拿著雙目望遠鏡眺望。(美聯社)

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

2026-05-09 12:40

印尼大規模清除垃圾魚 低價魚肉混入小攤販開賣

2026-05-04 02:05
美軍波音 KC-135 空中加油機。非當事飛機。（路透）

美軍KC-135加油機於波斯灣發「7700」求救信號後失聯

2026-05-05 06:33

超人氣

更多 >
華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程

華女持綠卡遊南美 一原因登機被拒誤行程
華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒

華爾街大亨遭中國女勒索12億 換臉性愛影片藏衛生棉盒
行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛

行人闖丹佛機場被飛機撞死 華女乘客：飛機原本不該在那時起飛
他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆

他入獄前砸重金買這檔股 6年後報酬率飆40000%驚呆
紐時：中國開1萬美元收買美國會助理 反遭錄音

紐時：中國開1萬美元收買美國會助理 反遭錄音