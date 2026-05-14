不再容忍…印度比哈邦禁止宣傳種性制度 不除貼紙就開罰

印度比哈邦（Bihar）交通部門近日下禁令，民眾若沒除車上與種性制度相關字樣，最高可罰2000盧比罰單；圖為加爾各答街道。(路透)

印度 比哈邦（Bihar）交通部門近日發布禁令，民眾需清除車上與種性制度相關字樣，否則將吃下最高2000盧比（約21美元）的罰單。

新德里電視台（NDTV）報導，比哈邦交通部門發布嚴格的命令，要求所有車主在1個月內清除車上所有關於種姓制度的記號，包括文字、短語、貼紙等，逾期未完成者，將面臨最高2000盧比的罰款。

印度民眾在自家車輛上張貼與種姓制度相關的文字或貼紙，是一個十分普遍的現象，比哈邦這項舉措，目的是要遏制民眾在路上公開宣揚種姓制度，在公共場所促進平等。官員表示，在車輛上炫耀種姓已成為社會弊病，加劇社會分裂，並容易引發道路上的衝突。

比哈邦交通部門將6月1日定為車主移除相關記號的最後期限，時間一到，交通警察將會在整個邦進行大執法，對路上所有車輛進行檢查。比哈邦交通部門已敦促所有車主立刻採取行動，以免出現違法問題。

比哈邦各區交通運輸相關部門的官員都已接獲指示，必須嚴守這項命令，所有人必須在各自的管轄範圍內嚴格執法。

在此同時，比哈邦也正大力升級交通基礎設施，未來將在500個到700個主要路口或事故經常發生路段，部署智慧型交管系統，希望加強執法力道、減少因交通事故傷亡的人數。

比哈邦政府已經批准，未來將在各地部屬人工智慧交通管理系統，在巴特納（Patna）、加雅（Gaya）、巴加舖（Bhagalpur）、墨沙發坡（Muzaffarpur）、達班加（Darbhanga）等地的主要路口安裝攝影機，取得的畫面將用來作為識別闖紅燈、超速、逆向行駛、未戴安全帽等違規事項。

比哈邦的這套系統，除了用在交通執法上，預計還將整合人臉辨識系統，使當局能夠追蹤慣犯，並幫助執法機構識別與犯罪活動有關的人員。

初期，比哈邦計畫安裝1000支左右的攝影機，與指揮中心連線，並持續進行監控，一旦出現違法情況，將自動開出電子罰單，確保執法效率。