我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：習近平提到台灣「對川普說重話」較2017年強硬

川習會中方通稿出爐：川普未提台灣 習提「中美建設性戰略穩定關係」

不再容忍…印度比哈邦禁止宣傳種性制度 不除貼紙就開罰

綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
印度比哈邦（Bihar）交通部門近日下禁令，民眾若沒除車上與種性制度相關字樣，最...
印度比哈邦（Bihar）交通部門近日下禁令，民眾若沒除車上與種性制度相關字樣，最高可罰2000盧比罰單；圖為加爾各答街道。(路透)

印度比哈邦（Bihar）交通部門近日發布禁令，民眾需清除車上與種性制度相關字樣，否則將吃下最高2000盧比（約21美元）的罰單。

新德里電視台（NDTV）報導，比哈邦交通部門發布嚴格的命令，要求所有車主在1個月內清除車上所有關於種姓制度的記號，包括文字、短語、貼紙等，逾期未完成者，將面臨最高2000盧比的罰款。

印度民眾在自家車輛上張貼與種姓制度相關的文字或貼紙，是一個十分普遍的現象，比哈邦這項舉措，目的是要遏制民眾在路上公開宣揚種姓制度，在公共場所促進平等。官員表示，在車輛上炫耀種姓已成為社會弊病，加劇社會分裂，並容易引發道路上的衝突。

比哈邦交通部門將6月1日定為車主移除相關記號的最後期限，時間一到，交通警察將會在整個邦進行大執法，對路上所有車輛進行檢查。比哈邦交通部門已敦促所有車主立刻採取行動，以免出現違法問題。

比哈邦各區交通運輸相關部門的官員都已接獲指示，必須嚴守這項命令，所有人必須在各自的管轄範圍內嚴格執法。

在此同時，比哈邦也正大力升級交通基礎設施，未來將在500個到700個主要路口或事故經常發生路段，部署智慧型交管系統，希望加強執法力道、減少因交通事故傷亡的人數。

比哈邦政府已經批准，未來將在各地部屬人工智慧交通管理系統，在巴特納（Patna）、加雅（Gaya）、巴加舖（Bhagalpur）、墨沙發坡（Muzaffarpur）、達班加（Darbhanga）等地的主要路口安裝攝影機，取得的畫面將用來作為識別闖紅燈、超速、逆向行駛、未戴安全帽等違規事項。

比哈邦的這套系統，除了用在交通執法上，預計還將整合人臉辨識系統，使當局能夠追蹤慣犯，並幫助執法機構識別與犯罪活動有關的人員。

初期，比哈邦計畫安裝1000支左右的攝影機，與指揮中心連線，並持續進行監控，一旦出現違法情況，將自動開出電子罰單，確保執法效率。

印度

上一則

日本最擔心川習會發生什麼事？ 日媒體人揭日政府內部的事前評估

下一則

日本防熊襲「機器狼」訂單爆增 嚎叫聲能嚇跑野生動物

延伸閱讀

自駕車違反交通規則 7月1日起開罰 最重吊銷公司許可證

自駕車違反交通規則 7月1日起開罰 最重吊銷公司許可證
不理會測速相機罰單 駕照恐不保

不理會測速相機罰單 駕照恐不保
當心… 金門大橋南邊一路段 市警局警察開超速罰單最多

當心… 金門大橋南邊一路段 市警局警察開超速罰單最多
舊金山超速照相計畫滿1年 駕駛減速有感 社區安全提升

舊金山超速照相計畫滿1年 駕駛減速有感 社區安全提升

熱門新聞

墨西哥首都墨西哥城。（新華社）

「最幸福又住得起」國家排行 第1名讓人跌破眼鏡

2026-05-08 19:05
宏迪亞斯郵輪上的乘客5月6日拿著雙目望遠鏡眺望。(美聯社)

垃圾場朝聖成鬼門關？漢他病毒郵輪零號病人身分確認

2026-05-09 12:40
英國哈利王子（右）與妻子梅根驚傳分居。（路透）

哈利與愛妻梅根驚傳「分居」知情人士爆：兩人只是名義上的夫妻

2026-05-09 02:00
示意圖，非當事人。（圖／AI生成）

瑞士選美佳麗遭丈夫勒斃 子宮被挖、肢體丟攪拌機「絞成肉泥」

2026-05-10 21:47
瑞士國際航空頭等艙爆發離譜事件，法國籍男乘客侵犯熟睡的女乘客遭逮；示意圖，非當事航班。（新華社）

法男頭等艙性侵熟睡女乘客 噁留字條：妳睡著真美

2026-05-10 23:37
瑞士格林德瓦山區近日發生一起令人看傻眼的插曲，一對登山情侶在攻頂後，疑似以為四下無人，竟在山頂露台上「脫掉束縛」瘋狂激戰。非新聞事件圖。 (路透)

情侶忘情激戰10分鐘 即時影像拍下慘變「全球直播」

2026-04-22 19:58

超人氣

更多 >
廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔

廚房海綿兩周就能孳生8百萬個細菌 4種方法可徹底清潔
川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇

川普抵達北京 中國國家副主席韓正接機 備受禮遇
兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法

兩樣情？對美含蓄、對加國不客氣 紐時揭習近平對川普真正看法
防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電

防中國監控 川普訪問團官員改帶最簡單的臨時手機及筆電
有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了

有圖有真相…NVIDIA執行長黃仁勳搭空軍一號到北京了