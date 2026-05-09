女星妻才剛懷孕 泰富商驚爆性侵親弟12年

泰國女星Mild的富商丈夫Hiso Pi捲入家族醜聞。(摘自微博)

泰國 知名女星Mild的富商丈夫Hiso Pi近日被親弟弟Hiso Psi公開指控在青少年時期對其長期性侵，涉及頂級豪門權力壓迫、家族包庇及明星婚姻真相而引發社會震動。

弟弟Hiso Psi於2026年5月9日發佈影片控訴，稱在青少年時期（約12至14歲）遭親哥哥Hiso Pi多次性侵，持續時間長達12年，作案地點包括家族住宅等私人場所。他聲稱持有哥哥親口承認性侵的錄音證據，並強調整個家族，包括母親均知情卻無人干預。

Hiso Psi揭露真相後，反遭母親以「忘恩負義」和「破壞家族名譽」為由起訴，要求收回祖父遺留的數億元財產。

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家族長輩曾要求他向母親道歉，甚至在其幼年求助時未被保護，被指為維護繼承人Hiso Pi（勝獅啤酒集團接班人）而犧牲受害者。

Hiso Pi為泰國最大啤酒品牌勝獅集團繼承人；弟弟Hiso Psi系知名海洋保護活動家。Mild於2025年底與Hiso Pi高調結婚，2026年5月被曝懷孕。據爆料，婚前Hiso Psi曾多次聯繫Mild揭露真相，但女方堅持結婚並禁止弟弟參加婚禮，不少人質疑是「為豪門利益默許醜聞」。