全球10大最美海灘竟沒美國 菲律賓、希臘、澳洲奪前3

無人機空拍全景照片，展現菲律賓的壯麗石灰岩島嶼恩塔盧拉海灘。（圖／123RF）

對於正在為夏季旅程尋找靈感的旅客而言，日前發布的最新「全球50大最佳海灘」（The World's 50 Best Beaches）排行榜，精選了2026年各國頂尖海灘，上榜者涵蓋泰國 、澳洲 及馬爾地夫等地，美國海灘沒能擠進前十名。

今日美國報導，該份名單是透過實地考察，由超過1000名旅遊專業人士提出造訪過的最愛海灘。這些提名隨後由「全球50大最佳海灘」團隊審核，敲定最終排名。以下是根據「全球50大最佳海灘」評選出的前十名。

1.恩塔盧拉海灘/菲律賓

菲律賓恩塔盧拉海灘以白沙與碧綠海水著稱，四周環繞著雄偉的石灰岩懸崖。這裡人跡罕至，僅能乘船抵達，一旦置身其中，會感覺整片海灘彷彿專屬於你。

2.Fteri海灘/希臘

希臘群島擁有世界上最迷人的海灘，凱法利尼亞島（Kefalonia）上鋪滿白色卵石的Fteri海灘也不例外。遊客需搭乘船或沿陡峭小徑徒步而下，方能抵達這處隱秘海灣。

3.沃頓海灘/澳洲

位於西澳洲的偏遠海岸線，與邦迪（Bondi）等澳洲更著名的海灘形成鮮明對比，但卻同樣美麗；柔軟的白色沙灘、清澈的海水與絕佳的衝浪條件，吸引著海灘愛好者造訪這片廣闊的海灘。

4.諾西伊朗賈/馬達加斯加

馬達加斯加外海，退潮時會從沙洲露出兩座小島，它們被稱為諾西伊朗賈島與小伊朗賈島，遊客可在這裡與海龜一同浮潛。

5.東灘/斐濟

位於斐濟沃莫島（Vomo Island）的東灘，四周環繞茂密的植被，遠離任何開發，既保持原始風貌又十分僻靜。海岸線受到保護，讓人能輕鬆在斐濟溫暖的熱帶海水中暢游。

6.Shoal Bay East/安奎拉

英國海外領土安奎拉的Shoal Bay East雖非隱秘之處，但綿延兩英里，仍充滿寧靜氛圍；與多數加勒比海海灘一樣，其白沙與平靜的海水是游泳和浮潛的理想之地。

7.迪古拉海灘/馬爾地夫

馬爾地夫的海灘幾乎無處不美，但迪古拉海灘憑藉其兩側環繞著平靜、清澈見底的海水沙洲而脫穎而出。近岸珊瑚礁上生機盎然的海洋生物也吸引著浮潛愛好者。

8.巴蘭德拉海灘/墨西哥

位於南下加利福尼亞州拉巴斯（La Paz）的巴蘭德拉海灘，因開發管制與遊客數量限制而保持原始風貌。遊客可漫步於這片遼闊海灣中的七處獨立海灘，或悠游水中。

9.高龍島/柬埔寨

由於開發程度低且需乘船前往，高龍島給人寧靜悠閒之感。從近海的珊瑚礁、隱蔽的海灣，到熱帶綠蔭遮蔽的區域，這片海灘能滿足所有遊客的需求。

10.Donald Duck海灘/泰國

位於受保護斯米蘭群島（Similan Islands）國家公園內；同樣有迷人的碧海與細軟白沙，遊客比泰國其他海灘少。