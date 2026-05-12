新加坡寵物吃龍蝦料理、搭私人飛機 毛孩經濟今年估1.8億美元

新加坡寵物產業規模持續成長，帶動毛小孩經濟動能。(中央社)

新加坡寵物 產業規模持續成長、帶動毛小孩經濟動能。越來越多飼主將寵物視為自己的孩子，有業者在寵物食品導入龍蝦、螃蟹等食材，也推出嬰兒般照護規格的濕紙巾產品。

根據市場調查研究公司「歐睿國際」（Euromonitor International）資料，新加坡寵物照護市場預計在2026年達1億8440萬美元，年增3.5%；寵物數量預計將從2025年的88萬9200隻，增加至2026年的89萬1500隻。

新加坡飼主Andy養了一隻白色小犬，他表示，自己還沒有小孩，也早已把毛小孩視如己出。

Andy說，除了日常照顧格外用心，還帶毛小孩去拍攝沙龍照，替牠留下不同成長階段的紀念。由於牠的皮膚容易過敏，因此在挑選用品時，會選擇品質較好的產品，「雖然價格也是考量之一，但只要對狗狗健康有幫助，仍會列為優先選擇」，畢竟毛小孩已是生活中重要的情感寄託。

至於養貓，除了基本飼料開銷，還需考量醫療、用品與日常照護等費用。一般新加坡飼主每月花費約新幣200至500元不等（約158至394美元），基本支出包括飼料、貓砂、清潔用品；若選擇進口高蛋白飼料、保健品或定期美容，費用也會進一步增加。

另外，疫苗 接種、健康檢查、醫療支出也是重要開銷。部分飼主會購買寵物保險、智慧餵食器或貓跳台等設備，希望提供更舒適的生活環境，因此養貓不僅是陪伴，也是一筆長期投入。

另一名飼主Emily是寵物美容業者，至今養貓三年。過去她每月在飼料與用品上的花費約為新幣300元，今年起改選高蛋白進口飼料，每月支出增加至約新幣400元，但她認為，就像照顧自己的孩子一樣，希望盡力給毛小孩最好的照顧。

Emily指出，不少飼主的背景是高薪年輕族群，「他們為了毛小孩，什麼都好」。

回顧在疫情期間，新加坡純種幼犬售價從疫情前平均每隻新幣5000元，漲至疫情高峰約新幣1萬2000元，近期則回落至新幣9000多元。除了貓狗之外，體型小巧的倉鼠、兔子等寵物也受歡迎，帶動寵物相關產業鏈發展。

在新加坡，還有客戶願花高額費用，搭乘私人飛機攜帶寵物出遊。新加坡「新明日報」3月報導，若搭乘私人飛機從新加坡到香港，兩個人和寵物來回花費金額約2.74萬美元；若是去日本，則需花上超過5萬美元。

新加坡寵物協會前會長葉成德，在寵物食品產業深耕超過30年，推出各式健康寵物食品。(中央社)

新加坡寵物協會前會長葉成德在寵物食品產業深耕超過30年。他觀察到，現今越來越多飼主將寵物視為自己的孩子。「這一點非常關鍵，當你把牠當成家人，就會用心呵護。」

葉成德指出，新加坡許多雙薪家庭、頂客族，對價格沒有那麼敏感，但非常重視如何讓寵物活得更健康、陪伴自己更久，以及產品如何進一步符合永續概念。越來越多業者在產品設計上，會以這樣的需求為出發點。

他表示，過去部分業者以飼養雞豬等經濟動物的思維在做寵物食品，但現在的市場已經不同。「願意好好照顧毛小孩的消費者，最在意的就是品質。你怎麼照顧自己的孩子，就該怎麼照顧寵物。」

葉成德說，他們也導入龍蝦、螃蟹等食材，讓毛小孩能享受更精緻、健康的飲食。除了食品之外，還生產為寵物打造的濕紙巾，不僅材質更厚，成分也更加溫和保濕，幾乎比照嬰兒用品等級，讓毛小孩享有如同嬰兒般的照護。

葉成德指出，新加坡業者普遍看好「毛小孩經濟」長期發展，除了鎖定高端客群，也持續滿足一般大眾的日常需求，提供更多元選擇，預期在少子化與寵物生活擬人化帶動下，相關市場規模仍有成長空間。