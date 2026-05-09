每年春天追駝鹿 瑞典慢電視直播3周吸全球百萬點閱

駝鹿在瑞典被譽為森林之王。「駝鹿大遷徙」讓瑞典全民同步追駝鹿，也讓許多人著迷於慢電視的魅力。（中央社）

4月底、5月初春天重回北國，瑞典 人也準備開始「追駝鹿」，瑞典電視台（SVT）播放為期三周的「駝鹿大遷徙」（Den stora älgvandringen）直播節目，讓民眾一起感受療癒的北國原始野地風光與自然景象。

中央社報導，在瑞典東北部的翁厄曼省（Ångermanland），有一條數千年來駝鹿返回夏季覓食地的遷徙路線。2019年起，每年春天瑞典電視台便會播放為期三周的慢電視直播節目「駝鹿大遷徙」，讓瑞典全民同步追駝鹿。

追駝鹿的人天天守在電視、電腦前看直播，等駝鹿過河，聽著北部荒野的天然環境音，雖然大部分時間一隻駝鹿都看不到，但這個節目還是吸引許多目光。2019年統計，在瑞典電視台App上，播放時數超過500萬小時，每年在全球約有百萬觀看次數，連芬蘭國家廣播公司（Yle）也開始同步放送。 瑞典北部的特殊天光與自然地景吸引不少國際觀眾觀看「駝鹿大遷徙」。（中央社）

「駝鹿大遷徙」是典型的慢電視，馬拉松式、24小時不間斷地實時記錄一個事件，沒有剪輯、沒有劇本，甚至沒有背景音樂，用事件單純的發生取代緊湊的劇情。北歐特殊的自然荒野慢電視使得不少國際觀眾為之著迷，讓紐約時報（New York Times）等國際媒體爭相報導。

挪威廣播公司官網寫道，慢電視給觀眾一種特別的經驗，讓人體驗當下，是面對緊湊日常生活壓力時很好的調劑。

丹麥國營電視頻道TV2 Nord報導，丹麥亞默灣市鎮（Jammerbugt）嘗試利用拍攝當地風光與活動的慢電視，幫助有失智症狀的人感到安心與熟悉。熟悉的風景與活動可以幫助他們的記憶，慢電視的步調緩慢讓他們能夠邊看邊聊天，不像一般電視會過度刺激，聊熟悉的事情也對記性有益。

至於「駝鹿大遷徙」的觀眾，有人為了被譽為瑞典森林之王的駝鹿而來；有人喜歡北歐荒野風光；有人想放空；有些人單純無聊，想到聊天室找人聊天；也有人單純想逃避現實，幻想著哪天還能到北部旅遊。