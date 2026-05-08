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最年輕...印度7歲童橫渡印度、斯里蘭卡海峽 9時50分游完29km

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印度7歲男童辛格只用了9小時50分鐘，就成功橫渡29公里的巴爾克海峽。（取材自X...
印度7歲男童辛格只用了9小時50分鐘，就成功橫渡29公里的巴爾克海峽。（取材自X平台）

印度年僅7歲的男童辛格(Ishank Singh)只用了9小時50分鐘，橫渡連接斯里蘭卡與印度的巴爾克海峽（Palk Strait），完成近29公里海上長泳，創下世界最年輕紀錄。不少網水友稱讚辛格為國家爭光，是是賈坎德邦及印度的驕傲。。

巴爾克海峽因潮汐多變、水流湍急及海況不穩，被視為南亞最具挑戰性的開放水域之一，即便是資深長泳選手，也需多年準備才敢嘗試。

辛格4月30日在斯里蘭卡塔萊曼納爾（Talaimannar）下水，一路游向印度泰米爾納德邦丹努什科迪（Dhanushkodi）。辛格最終以約9小時50分鐘完成近29公里距離，展現超齡體能與意志力。主辦單位Universal Records Forum隨後頒發「最年輕及最快橫渡巴爾克海峽泳者」證書，正式確認其世界紀錄，也讓他一舉成為焦點。

消息曝光後，印度體壇與地方政府高度關注。賈坎德邦首席部長索倫（Hemant Soren）公開讚揚辛格是「紀律與奉獻的典範」；辛格就讀的學校也表示，能在惡劣海況下完成壯舉，展現了辛格非凡的勇氣與毅力，不僅為學校與城市爭光，也激勵更多學生勇敢追夢。

辛格成功的背後，是長時間嚴格訓練累積。他平日在蘭契的Dhurwa水壩，每天進行4至5小時高強度練習，在教練指導下進行耐力與開放水域適應訓練。家人表示，這次挑戰是數月紀律備戰的成果。

辛格的紀錄也打破印度泳壇過往成績，先前最年輕橫渡者為2019年、10歲完成挑戰的泳者。更早在1994年，長泳名將Kutraleeshwaran也曾在12歲完成橫渡，顯示該航線歷來即為耐力與技術的試煉場。

印度7歲男童辛格只用了9小時50分鐘，就成功橫渡29公里的巴爾克海峽。（取材自X...
印度7歲男童辛格只用了9小時50分鐘，就成功橫渡29公里的巴爾克海峽。（取材自X平台）

印度7歲男童辛格只用了9小時50分鐘，就成功橫渡29公里的巴爾克海峽。（取材自X...
印度7歲男童辛格只用了9小時50分鐘，就成功橫渡29公里的巴爾克海峽。（取材自X平台）

斯里蘭卡 印度

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