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穿龍袍、扮睡美人…首爾「午睡大賽」 170人比誰睡得香

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部分參加2日南韓首爾睡午覺大賽的參賽者盛裝打扮，穿著無尾熊造型的連身服，或是扮成...
部分參加2日南韓首爾睡午覺大賽的參賽者盛裝打扮，穿著無尾熊造型的連身服，或是扮成朝鮮君王。（美聯社）

休息是為了走更長遠的路，南韓首爾市府近日舉辦第3屆年度春季活動「午睡大賽」，吸引170名市民參加；有人扮成睡美人，甚至是王子，睡姿五花八門。這場比賽不只是躺著而已，評分標準包括心率監測與整體睡眠品質，主辦單位還會不定時用羽毛搔癢參賽者，測試他們的睡眠深度。最後冠軍由一名80多歲的長者奪下，37歲上班族黃斗成，則獲得了亞軍。

在朦朧的春季陽光下，首爾漢江公園的草坪上，出現了一幅特殊的景象。大批民眾這回不運動也不野餐，而是躺進懶骨頭沙發裡來一場深度睡眠。現場參賽者造型五花八門，主辦單位規定，參賽者需以「睡美人」或王子為主題進行穿搭，但同時也設有「最佳造型獎」，開放觀眾票選最具創意的造型，有參賽者扮成天線寶寶，還有人穿上朝鮮王朝的君主龍袍。

黃斗成表示：「身為一名上班族，我每天都要通勤、有時還要加班，我剛出差回來開了很久的車，整個人筋疲力盡，所以當我看到這個午睡大賽時，我決定要在漢江的微風中睡個好覺，來徹底充電，我很幸運能獲得第2名感到非常開心。」

參賽者柳美延表示：「我平時睡眠品質不好，很難入睡 而且容易驚醒，無尾熊以深度睡眠聞名，所以我今天穿成這樣，希望能借用一點牠們的力量。」參賽者朴俊錫稱：「因為準備考試和其他事情，我通常睡眠不足，一天只能睡3到4個小時，所以我來這裡展示我的午睡技巧，現在我穿得跟王一樣，想展現朝鮮君王睡覺時的英姿。」

根據統計，南韓是經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中，睡眠時數最少的國家之一。主辦單位試圖用這場輕鬆的競賽提醒忙碌的都市人，有時候停下來休息，反而才是最重要的事。

主辦單位的林智妍指出，「我聽說人們的睡眠品質越來越差，另一方面 午睡即短暫的日間小睡，能幫助人快速恢復體力，這個想法啟發了我們，參賽者將小睡約一個半小時，我們舉辦這個活動，是希望他們能在這段時間內好好充電。」

南韓首爾市政府2日在漢江畔舉行第3屆睡午覺大賽，只見江畔公園草地上躺滿當眾睡覺的...
南韓首爾市政府2日在漢江畔舉行第3屆睡午覺大賽，只見江畔公園草地上躺滿當眾睡覺的參賽者。（美聯社）

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