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德國富豪砸重金 座頭鯨擱淺月餘 獲救回大海

編譯周辰陽
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德國毗鄰丹麥邊境的費馬恩島附近，一艘注水駁船日前將一頭自維斯馬附近淺灣救出的座頭...
德國毗鄰丹麥邊境的費馬恩島附近，一艘注水駁船日前將一頭自維斯馬附近淺灣救出的座頭鯨運往北海。(美聯社)

一頭長約10公尺的座頭鯨一個多月前在德國波羅的海沿岸沙洲擱淺、奮力求生，在救援組織數周來的搶救後，經由注水駁船運送到丹麥附近的北海（North Sea）放生，日前終於順利返回大海。當局4月初曾放棄救援，認為該鯨魚已無法救活。專家也表示，根本不該救，持續救援等同於「純粹的動物虐待」。

▲ 影片來源：youtube（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

中央社引述法新社報導，救援組織成員華特-蒙默特（Karin Walter-Mommert）表示，這頭座頭鯨當地時間2日上午8時45分順利游離開從波羅的海沿岸威士瑪灣（Wismar Bay）運送牠的駁船。目前牠能自行自由地游動，至少看來，是朝著正確的方向前進。

這頭被德國媒體暱稱「提米」（Timmy）的座頭鯨3月23日首次被發現擱淺在呂北克（Luebeck）附近的一處沙洲，之後「提米」曾多次試圖脫離，卻又一再擱淺，健康狀況持續惡化。

德國官員4月初時認為救援無望，決定放棄拯救「提米」，引發群眾強烈抗議，德國當局最後批准了兩位富商提出的私人資助救援計畫，試圖將牠從德國運送至丹麥水域；但也有專家直言，「提米」最終仍可能死亡，質疑是否有必要強行救援。 

然而，在充氣墊和浮筒救援行動失利後，救援團隊決定採用注水駁船的方式，透過挖掘水道開闢通道，引導牠進入船隻，引發現場歡呼。如今更成功讓提米重返大海。

根據德通社（DPA）報導，「提米」重返大海前，據稱身上已經安裝了全球衛星定位系統（GPS）發射器，以便追蹤牠未來的行蹤。

英國每日郵報報導，資助救援的企業家之一瓦爾特-莫默特（Karin Walter-Mommert）說：「我真的無法形容有多高興。你可以看到這頭鯨魚正在奮力掙扎、想活下去。知道牠現在已進入駁船，真的令人欣慰，也證明為提米所做的努力是值得的。」 

當局4月初曾放棄救援，認為該鯨魚已無法救活，活動人士也呼籲讓牠平靜死亡。但公眾強烈反應促使當局批准由兩名企業家提出的私人資助計畫，他們表示希望「不惜一切代價」拯救這頭動物。這場行動也引發全國關注，支持者甚至製作鯨魚造型蛋糕、創作歌曲或刺青表達支持。 

不過，這場可能耗資巨大的救援行動也引發爭議。生物學家質疑，考量牠健康狀況不佳且成本高昂，這頭重達12公噸的鯨魚是否根本不應進行救援。施特拉爾松德海洋博物館館長巴舍克（Burkard Baschek）更直言，持續救援等同於「純粹的動物虐待」，並警告此舉「已經不值得」。 

德國 丹麥

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