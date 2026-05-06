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巴黎地下墓穴重開 探600萬具人骨牆 導覽升級體悟生命

中央社
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巴黎地下墓穴博物館經歷五個月關閉整修後，在2026年4月以更現代、更科學、更哲學...
巴黎地下墓穴博物館經歷五個月關閉整修後，在2026年4月以更現代、更科學、更哲學的方式重見世人。除改善地底空氣品質與電力照明外，更謹守古法，將多區已崩塌的人骨牆重新排好。(中央社)

巴黎地下墓穴博物館經歷5個月關閉整修後，在2026年4月以更現代、更科學、更哲學的方式重見世人。除改善地底空氣品質與電力照明外，更謹守古法，將多區已崩塌的人骨牆重新排好。

在一個初夏夜晚，一群要去「地洞冒險」的巴黎人，沿著郊區廢棄鐵道走進隧道。他們戴著頭燈，在全黑中前行，並在隧道壁與地表交界一處毫不起眼、僅比兒童溜滑梯直徑再大一點的洞口前，彎下身軀，鑽了進去，然後像條蟲般蠕動前行，時左時右、時爬坡時下坡。

當沿途塗鴉越來越多時，目的地也映入眼前，如螞蟻窩主巢穴般的空間，數不盡的骷髏頭、正喝著啤酒的年輕人、與鋪天蓋地的街頭藝術作品。

在巴黎，這樣的地下通道遍及300公里，深達20公尺，溫度終年14℃，如迷宮般錯綜複雜，占巴黎時十分之一面積。這些地洞前身為中世紀採石場，被挖走的土石，成為巴黎聖母院等建築材料。

18世紀末，巴黎許多地底採石場已廢棄。由於過度挖掘，造成多起地面崩塌事故；同時，市中心內墓園也不堪負荷，屍體堆積至周邊民宅地窖中，引發公衛危機。

法國解放報報導，為解決問題，巴黎市政府在1780至1860年間，逐漸將市中心墓地遷至地洞中。起初只是集中傾倒遺骸，19世紀後，採石工人將頭骨、股骨、脛骨等，如同乾石牆般交互堆疊，沿著地道展開，成為著名的「人骨牆」，厚度約50公分，近600萬名巴黎前市民長眠於此，「地下墓穴」於焉而生。

在法國主流定義，潛入地洞者分作兩派：「地下墓穴破壞者」與「地下墓穴迷」。前者將墓穴空間占為己有，進行改造，但也容易成為販毒與治安死角；後者藉墓穴空間穿梭歷史，發揮研究精神與想像力，成為考古學家、作家、藝術家的研究主題與靈感來源，有些電影甚至進入墓穴取景拍攝。

1809年，巴黎市政府決定在南區成立「地下墓穴博物館」，提供不需彎身、可正常往下走的地洞入口，官方版路線僅1.5公里，並將沿途的人骨牆輔以詩句、古羅馬風格裝飾，成為巴黎最早博物館之一。

「地下墓穴博物館」自19世紀起大受歡迎，奧地利皇帝法蘭茲‧約瑟夫一世（Franz Joseph I）、拿破崙三世（Napoleon III）均親臨此地。

時至今日，每天訪客高達2000名，多為國際旅客與當地年輕人。每年「白晝之夜」藝術節期間更達高峰，即使深夜，墓穴入口仍擠滿人潮，等待在人骨牆前聆聽音樂會，名副其實的「墓仔埔也敢去」。

今年4月，「地下墓穴博物館」在經歷5個月關閉整修後，以更現代、更科學、更哲學的方式重見世人。除改善地底空氣品質與電力照明外，更謹守古法，將多區已崩塌的人骨牆重新排好，避免過去水泥修補，反而增加濕氣，造成骨架脆弱的作法。

全新開幕的「地下墓穴博物館」，每位參觀者都擁有專屬感應耳機，在沉穩感性的導覽故事中，將對死亡的恐懼，轉化為對生命的感悟。

「每一塊骨頭都訴說著故事，一份職業、一種健康、一段人生。」參觀尾聲，一面告示牌陳列著每個世紀的政商名流，他們與無以數計的平民百姓安息於此。在死亡面前，人人平等。

巴黎地下墓穴博物館於2026年4月起重新開幕，提供參觀者感應耳機聽導覽，解說牌陳...
巴黎地下墓穴博物館於2026年4月起重新開幕，提供參觀者感應耳機聽導覽，解說牌陳列著每個世紀的政商名流，在死亡面前，人人平等。(中央社)

巴黎地下墓穴博物館擁有著名的「人骨牆」，將頭骨、股骨、脛骨等，如同乾石牆般交互堆...
巴黎地下墓穴博物館擁有著名的「人骨牆」，將頭骨、股骨、脛骨等，如同乾石牆般交互堆疊，沿著地道展開，成為此地著名的「人骨牆」，近600萬名巴黎前市民長眠於此。(中央社)

巴黎聖母院

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