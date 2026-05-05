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22名僧侶赴泰受訓行李藏大麻 佛界切割「全是冒牌貨」

聯合新聞網
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斯里蘭卡班達拉奈克國際機場（BIA）日前破獲重大走私案，嫌犯竟是22名身穿僧袍的...
斯里蘭卡班達拉奈克國際機場（BIA）日前破獲重大走私案，嫌犯竟是22名身穿僧袍的實習僧侶，後來遭佛教高層指稱是「冒牌僧侶」。（取材自Ｘ平台）

斯里蘭卡班達拉奈克國際機場（BIA）上月破獲一起重大走私案，令人震驚的是，涉案嫌犯竟是22名身穿僧袍的實習僧侶。這批人涉嫌自泰國返國時，在行李箱夾帶總重約110公斤（242磅）的高效力大麻品種「Kush」，黑市價值估計高達340萬美元。

根據《紐約郵報》報導，斯里蘭卡海關發言人表示，遭逮捕者多為正在受訓的實習僧侶，剛結束為期4天的泰國行程返國。調查發現，每人行李箱內均設有假隔板，夾層中藏有約5公斤Kush，其餘空間則放滿文具用品與糖果，企圖掩人耳目。

涉案僧侶供稱，此次泰國行全由一名匿名人士支付費用，對方並表示部分包裹是要帶回國的「捐贈物資」。警方後續也在斯里蘭卡境內逮捕第23名僧侶，懷疑其為整趟旅程與走私行動的策畫者。

事件曝光後，當地佛教高層僧侶發表聯合聲明，指涉案組織者是利用宗教服飾掩飾犯罪行為的「冒牌僧侶」。不過警方指出，部分被捕者確實來自斯里蘭卡各地寺廟與佛教教育機構。

斯里蘭卡對毒品犯罪採取極為嚴格的處罰機制，凡涉毒案件，嫌疑人可能在未正式起訴前即遭長期拘留，一旦定罪，則將面臨長期監禁的嚴厲刑罰。警方因此懷疑，大型販毒集團可能已滲入宗教團體，並利用僧侶身分所具備的社會信任與通關便利，作為運送毒品的掩護手段。

目前22名涉案僧侶已於26日首次出庭，法院裁定還押7天，以利進一步調查。海關則表示，這是該機場歷來單次查獲最大宗Kush走私案件。

事實上，亞洲過去也曾發生僧侶涉毒案件。2022年，泰國一間寺廟全體僧侶因甲基安非他命檢測呈陽性，遭取消僧籍並送往戒毒；2017年，緬甸也曾有僧侶因私藏400萬顆毒品藥丸遭逮。

斯里蘭卡驚傳22名赴泰受訓的實習僧侶，在行李箱夾帶總重約110公斤的高效力大麻品...
斯里蘭卡驚傳22名赴泰受訓的實習僧侶，在行李箱夾帶總重約110公斤的高效力大麻品種「Kush」；示意圖。(圖／AI生成)

斯里蘭卡 泰國 大麻

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