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墨西哥女失蹤協尋照修圖過度 親友認不出、警方找人也難

聯合新聞網
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墨西哥失蹤女子的社群照片，因為修圖過度和本人差異很大，導致干擾搜尋行動。（取材自...
墨西哥失蹤女子的社群照片，因為修圖過度和本人差異很大，導致干擾搜尋行動。（取材自Ｘ平台）

墨西哥日前傳出一起失蹤案，不過案件本人的外表卻引發熱議。原來當地一名女子傳出失蹤，警方發布的協尋照片因為修圖過度，和本人差異太大導致干擾搜尋行動，也成為網友討論的話題。

據ODDITYCENTRAL報導，一名30歲女子葛蕾西亞（Grecia Guadalupe Orantes Mendoza）在4月12日失聯。家屬報案後，警方啟動搜索，並使用女子社群媒體上的照片製作協尋海報。

不過，這些照片不是套了濾鏡，就是經過多次修圖，照片和女子本人的樣貌有明顯差異，讓熟識親友坦言「幾乎認不出來」。網友也質疑，用過度修圖的照片，根本沒辦法找到本人，更別說是要民眾協尋了。相關單位表示，這樣的影像落差成為搜尋過程中的阻礙之一。

所幸在警方介入數日後，員警在一處公路上找到葛蕾西亞。女子平安獲救後，在警局受到警方保護，但警方並未對女子失蹤和尋獲的過程做進一步說明。

安全顧問索塞多（David Saucedo）指出，相關單位發現，有許多失蹤人口資料依賴社群照片，但現代人習慣用濾鏡或AI修圖，導致影像失真，反而影響辨識與搜尋效率。有專家建議，在製作協尋資料時，應優先使用未經修飾的照片，或由家屬提供更接近真實樣貌的影像，以提升尋人成功率。

事件在網路上引發熱議，許多網友對尋人照片與本人外貌之間的落差感到震驚，不少人留言「這不可能是同一個人」，還有人打趣的說「她其實一直在家，只是沒被認出來」，酸女子「修圖修到警察都找不到你」。

墨西哥 社群媒體

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