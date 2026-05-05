頭頂陶臼躲避火山碎屑 AI還原龐貝罹難者生前模樣

考古學家利用AI還原的義大利龐貝罹難者樣貌。（圖取自龐貝考古遺址公園臉書facebook.com/pompeiiparcoarcheologico）

考古學家首次利用人工智慧(AI)還原一名義大利 龐貝罹難者的樣貌──此人在近2000年前的火山爆發中喪生，那場災難也摧毀了這座古羅馬城市。

中央社報導，龐貝考古遺址公園(Pompeii Archaeological Park)27日公開這幅AI生成影像，畫面顯示一名男子手持一個大碗蓋住頭頂，彎身尋找掩護，背景則是噴發中的維蘇威火山(Mount Vesuvius)。

這幅影像的根據，是近期在龐貝南門外發現的一名成年男性遺骸，與另一名死者一起被發現，遺骸旁放著一個紅陶臼，推測是他用來保護自己的工具。

考古學家認為，這名男子是在火山爆發的第2天清晨試圖逃往海邊時，遭到如雨落下的火山碎屑擊中而喪生。園方指出，他當時身上還帶著一盞油燈、一個小鐵環與10枚青銅幣。這些隨身物件也讓研究人員得以窺見災難發生前，龐貝居民的日常生活。

包括古羅馬作家小普林尼(Pliny the Younger)在內，早期的記述也曾提到，龐貝居民在火山灰雲席捲而來時，利用身邊物品保護自己。

龐貝考古遺址負責人祖赫特里格爾(⁠Gabriel Zuchtriegel)在聲明中表示：「如果能妥善運用，AI將能為古典研究帶來新的發展，以更具臨場感的方式呈現古典世界。」

位於那不勒斯(Naples)東南方約25公里處，曾經繁榮一時的龐貝在西元79年維蘇威火山爆發中被掩埋，城內的建築、器物和塗鴉都被數公尺厚的火山灰封存。

直到18世紀，龐貝才重見天日，如今已成為全世界最重要的考古遺址之一，也是義大利最受歡迎的觀光景點之一。根據最新數據，2024年吸引了約430萬名遊客。